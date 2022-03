Roger Federer anunció que hará una importante donación económica para ayudar a los niños de Ucrania en medio de la guerra

Roger Federer hizo una importante donación para los niños en Ucrania (Foto: REUTERS)

Son muchos los deportistas que han mostrado su lado más solidario en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y el tenista suizo Roger Federer, ex número uno del ránking mundial, no quiso ser la excepción. El jugador de 40 años dijo estar “horrorizado” por las imágenes de la guerra y anunció que realizó una generosa donación económica para que los niños refugiados puedan “continuar su escolarización”.

“Mi familia y yo estamos horrorizados por las imágenes procedentes de Ucrania y tenemos el corazón roto por ver a esas personas inocentes tan afectadas. Queremos la paz”, escribió el legendario deportista, quien actualmente 27º del ranking ATP y está alejado de las pistas por problemas físicos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

A través de su fundación, Federer hizo un donativo de USD 500.000 (452.000 euros) para “ayudar a la asociación War Child Holland” y permitir que los niños ucranianos puedan continuar con sus estudios en medio del desastre provocado por el avance de las tropas de Vladimir Putin.

“Unos seis millones de niños ucranianos ya no tienen acceso a la escuela (...) Querríamos ayudarles para hacer frente a esta experiencia extremadamente traumática”, añadió el jugador suizo en el escrito que difundió a través de sus redes.

Roger Federer lleva ocho meses fuera del circuito por problemas en una rodilla pero confía en reaparecer en la actual temporada, aunque no está asegurada su presencia en Wimbledon. “Voy bien, mucho mejor. Durante dos meses me moví con muletas. Fue largo y tuve que empezar desde cero. Pero era lo correcto. La rodilla no iba bien después de Wimbledon”, explicó en una entrevista a la SRF, la cadena de TV pública de su país.

Según precisó Su Majestad, hace unas semanas se sometió a unos estudios médicos que le hacen ser “muy positivo” respecto a su futuro. “Ahora llego lentamente a una fase en la que puedo pensar en el regreso”, afirmó el ex número uno, quien cumplirá 41 años el próximo 8 de agosto. En 2021 jugó apenas tres partidos y seis en 2020, por eso ocupa actualmente el puesto número 27.

Roger Federer confía en poder regresar el tenis en los próximos meses (Foto: REUTERS)

Por su parte, la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunció este viernes que el 10% de lo obtenido por la venta de entradas para el duelo Estados Unidos-Ucrania (15-16 de abril), de clasificación a la fase final de la Billie Jean King Cup (equivalente femenino a la Copa Davis), será destinado a una asociación de apoyo a víctimas de la guerra.

Danielle Collins (11ª del mundo) y Jessica Pegula (19ª) serán las principales raquetas del Team USA contra una Ucrania que estará liderada por Elina Svitolina (18ª) en esta eliminatoria en Asheville (Carolina del Norte). El ganador del EEUU-Ucrania se unirá a los otros once equipos clasificados para la fase final de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), cuyas fechas y sede están por decidir.

