Ni él ni LeBron James: Michael Jordan eligió al jugador que cambió la historia de la NBA

Abrazo entre Lebron James y Michael Jordan (David Richard-USA TODAY Sports)

Cada vez que Michael Jordan habla es noticia y acaban de conocerse los elogios a Earvin Magic Johnson, quien también fue compañero suyo en el Dream Team que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Sucedió en la serie que recorre la vida de la leyenda de Los Ángeles Lakers y en la que Air es uno de los invitados con sus testimonios.

En la obra de Netflix The Last Dance, MJ dejó fuertes revelaciones sobre cómo era la interna del glorioso equipo de los Chicago Bulls. Mostró cuán competitivo era y por qué su exigencia en ocasiones lo llevó a tener problemas con sus compañeros. Pero ahora Air reapareció y dejó otras dos impactantes definiciones.

MJ siempre tuvo cintura para responder preguntas como “quién es el mejor jugador de la historia” o si él u otro jugador es el más grande de todos los tiempos (Greatest of all time o GOAT por su sigla). Tras la docuserie de Netflix, se estrenó la dedicada a Earvin Magic Johnson, “They Call Me Magic” (Ellos me llaman magia) para conocer mucho más sobre el ex base.

Trailer de la serie "Hey, call me magic" dedicada a Earvin Magic Johnson.

En el capítulo inaugural, el invitado de lujo fue Michael Jordan. La ex figura de los Chicago Bulls supo expresa su admiración por el cinco veces campeón de la NBA. Además, lo desafió a un uno contra uno en el Juego de Estrellas.

La serie de Magic ya se estrenó en el Festival de Cine Sur por suroeste y a partir del 22 abril se podrá ver por Apple TV+. La vida del referente de los Lakers es encomiable, como deportista y también como alguien que en 1991 admitió de forma pública que contrajo HIV, lo que lo llevó a retirarse de los campos de juego por cuatro años. Volvió en la temporada 1995/1996 y, con el apoyo de sus compañeros de profesión, se convirtió en el primer jugador abiertamente seropositivo en jugar en la NBA.

En la producción de la plataforma de streaming, Jordan no se guardó nada y reveló quién es el jugador que cambió la historia de la NBA y no consideró que haya sido él ni LeBron James: para Air, ese mérito es de Magic.

Earvin Magic Johnson y Michael Jordan en 1996 (Reuters)

“Todo el mundo quiere darle crédito a Michael Jordan por cambiar la NBA, pero cuando llegó Magic Johnson, ahí fue donde cambió el juego”, afirmó MJ en la serie documental de Earvin Magic Johnson, según el portal Variety’s Selome Hailu.

En el trailer de la serie, MJ también confiesa que la leyenda de Los Angeles Lakers lo “impulsó a ser un mejor jugador de básquet”. Fue otro elogio de Jordan para el jugador de 62 años nacido en Michigan, cuya popularidad se mantiene inalterable a pesar de que se retiró de forma definitiva a mediados de 1996.

Aparte de sus cinco anillos en la NBA y la medalla de oro en Barcelona 1992, Johnson fue elegido el mejor jugador de tres finales de la NBA en 1980, 1982 y 1987, y en tres temporadas, 1987, 1989 y 1990. Además tuvo 12 presencias en el Juego de las Estrellas y en 1996 fue elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA.

