La insólita acción que se vivió en la NBA: le rogó al entrenador que saque a Stephen Curry de la cancha

Kentavious Caldwell-Pope le pidió a Steve Kerr que mande al banco un rato a Stephen, que había anotado 47 puntos

Los Washington Wizards se dirigían a San Francisco en busca de una victoria contra los Golden State Warriors. El equipo de Wes Unseld Jr. sigue luchando por un lugar en el torneo de play-in, pero Steph Curry tuvo una vez más una noche para el recuerdo en el que anotó un total de 47 puntos en el día de su cumpleaños. La superestrella de la franquicia ubicada en la bahía de San Francisco se despachó con siete triples en 16 de 25 tiros (64% de efectividad en sus tiros) en 35 minutos en la victoria de su equipo por 126 a 112.

El talentoso base estadounidense eclipsó la marca de los 40 puntos en el tercer cuarto y falló un triple que lo hubiera dejado exactamente en 50 pero el alero de los Wizards, Kentavious Caldwell-Pope, no quería que eso sucediera y le pidió amablemente al jugador de 34 años que saliera de la cancha de una manera graciosa, diciendo que ya se cansó de que el guardia los incendiara. “Nos está matando“, exclamó el visitante mientras sostenía con su brazo al avance de Curry hacia el centro de la cancha.

Inicialmente, Curry se resistió a la solicitud de KCP, probablemente queriendo permanecer en el juego para tener la oportunidad de alcanzar el hito de los 50 puntos por 11ª vez en su carrera y por segunda oportunidad en esta temporada. Pero eventualmente, las llamadas del entrenador Steve Kerr a Steph lo enviaron a la banca para recibir una ovación de pie de la multitud llena en el Chase Center aunque la cámara de la transmisión tomó su rostro al momento de sentarse y su expresión no era justamente de felicidad.

Curry disfrutó el regreso de Draymond Green a las canchas luego de su lesión (Foto: USA Today)

La felicidad de los fanáticos de los Warriors corre por el regreso de Draymond Green a la actividad para el trio ganador junto a Curry y Klay Thompson. “Obviamente, la segunda posición sería genial, pero no la vamos a perseguir. Nos aseguraremos de hacer todo lo posible para mantenernos saludables en la recta final. No tomaremos ninguna decisión tonta tratando de perseguir el segundo puesto. Ya sea que seamos los segundos o terceros preclasificados, vamos a ganar un campeonato. Así que realmente no importa”, declaró el ala-pívot en conferencia de prensa.

Con un récord de 47 victorias y 22 derrotas, los dirigidos por Steve Kerr se mantienen cerca de los Memphis Grizzlies (48-22). La Conferencia del Oeste está liderada por los Phoenix Suns (55-14) y son los candidatos a quedarse con dicha mitad de la liga. Sin embargo, a la hora de los playoffs las cosas son diferentes y hay que demostrar dentro de la cancha.

