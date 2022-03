Ronald Koeman reveló el particular método que usó Joan Laporta para despedirlo del Barcelona

Koeman quedó "dolido" por el desenlace de su experiencia como DT en el Barcelona. Ganó una Copa del Rey (REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo)

El Barcelona parece desandar el camino de la recuperación con Xavi Hernández como director técnico y varios jóvenes como bandera, como Gavi y Pedri. Antes, dejaron el equipo figuras emblemáticos como Luis Suárez y Lionel Messi, y resultó despedido Ronald Koeman, el último entrenador contratado por Josep María Bartomeu.

El neerlandés, de 58 años, fue entrevistado en el programa Hoge Bomen y relató al detalle cómo fue el momento en el que le señalaron que había dejado de ser el orientador culé. “¿Cómo me despidió Laporta? Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros en el avión, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado. Siempre va diciendo que soy una leyenda del club... ¡Demuéstralo entonces!”, reclamó con énfasis.

Hace dos semanas, en declaraciones al periódico Algemeen Dagblad, el ex defensor había sido contundente. “Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden”, argumentó sobre la primera limpieza que incluyó a Suárez e Iván Rakitic, entre otros.

“Pero luego, cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi, entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, se preguntó, en relación al fichaje de Ferran Torres.

“Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, añadió sobre la relación que terminó en ruptura.

De hecho, antes del inicio de la presente temporada, la cúpula del Barsa coqueteó con otros nombres que no llegó a cerrar, por lo que terminó aceptando la continuidad de Koeman hasta que los malos resultados precipitaron su salida. “Laporta me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”, dio a conocer su opinión respecto a por qué el presidente se decidió por el ex mediocampista, que a pesar de los vaivenes en los resultados, decidió volver a las fuentes.

“Mo me dieron el tiempo que le han dado a él. Todavía me resulta doloroso. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva”, concluyó su reclamo en la nota de hace 15 días, que ahora completó con la escena de su despido.

SEGUIR LEYENDO: