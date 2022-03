Una ex estrella del Real Madrid postuló a Gallardo como DT, reveló que Tevez pudo ser refuerzo y dijo que Messi es “menos feliz” en el PSG

El histórico futbolista del cuadro español ve al Muñeco en el banco del Bernabéu

El nombre de Marcelo Gallardo comienza a tener cada vez más repercusión en el continente europeo. Aunque su presente está concentrado en River, todos los fanáticos del fútbol están con la incógnita de cuál será el siguiente paso en la carrera profesional del Muñeco y desde los grandes clubes del mundo miran de reojo su repertorio. Este martes Predrag Mijatovic, histórico futbolista del Real Madrid, se animó a vincular al director técnico argentino con la filosofía del cuadro ganador de 13 Champions League.

“Lo conozco como entrenador. Está haciendo un gran trabajo, de verdad. Pero si me preguntas en concreto eso, no por ser madridista creo que encajaría muchísimo en la filosofía del Real Madrid que en la del Barcelona. Esa es mi opinión. Históricamente desde la era de Cruyff es el típico fútbol vistoso, de toque, de posesión de balón. En este caso creo que Gallardo es más energía, más el momento, aprovechar los fallos de tal y en poco tiempo ganar el partido. También intenta que sea bonito pero si tiene que elegir entre que sea todo bonito o que sea menos bonito y ganar creo que él se decantaría por la segunda opción. Y esa es la filosofía del Real Madrid”, explicó en charla con Súper Deportivo Radio.

Y agregó al respecto de las característica que tanto lo atraen en la personalidad de Gallardo: “El fútbol avanza, cambia, necesita a la gente bien preparada, el Real Madrid necesita esta mentalidad ganadora. Hay veces en el Madrid que hasta cuando gana la gente no está contenta. Es muchísima presión. Yo creo que un día porque no”.

El ex jugador del Merengue opinó que el Apache se hubiera ganado el público en la capital de España

Sin embargo, también se detuvo a elogiar a Carlos Tevez y admitió que el ícono de Boca Juniors también estuvo cerca de llegar a la Casa Blanca. “Cuando trabajaba como director deportivo del Real Madrid si que estuve hablando con Tevez. Siempre me ha gustado como jugador, no sólo por las cualidades futbolísticas que puede ver cualquiera sino por su personalidad, carácter, era un ganador, cumplidor, le gustaba trabajar, no sólo marcar goles y actuar como estrella. Hacía ese trabajo sucio que cada tanto había que hacer y ese tipo de futbolista siempre ha gustado mucho en la afición del Real Madrid. Entrega, ganas, calidad, son las características de Tevez. No ha podido ser porque en el fútbol depende de muchas circunstancias pero fue alguien que podría haber venido al Real Madrid y seguramente triunfaría”, reveló Mijatovic.

El montenegrino contó que lideró las conversaciones desde su puesto interino para quedarse con el Apache pero lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen puerto: “Tevez en concreto en este caso él quería venir, yo como director deportivo lo quería también. Lo que pasó es que también por algunas circunstancias no se terminó de concretar ese traspaso”.

El ex futbolista dio su punto de vista del presente de la Pulga en Francia

Para cerrar, analizó la actualidad de Lionel Messi en Francia y su pronta eliminación de la Champions League. “Messi no es igual cuando estaba aquí en Barcelona y ahora en París Saint-Germain. No es el mismo jugador. Messi se mantuvo toda la vida en Barcelona, en un fútbol muy caracterizado del Barsa, de tocar la pelota, todo girando a su alrededor. Ahora se encuentra en otro equipo con otros jugadores grandes como Neymar, como Mbappé, etcétera capaz necesita más tiempo para acostumbrarse. Pero sigue siendo Messi y es cuestión de momentos, seguramente se enchufará otra vez y comenzará a rendir como nos tiene acostumbrados”, explicó Predrag.

Y añadió sobre cómo lo ve en la actitud: “Ahora lo vemos un poco apagadito o si me apuras, menos feliz. Pero capaz dentro de un mes, dos meses, la temporada que viene estará como siempre. Messi aunque a lo mejor ahora no es tan feliz como hace algún tiempo es un jugador determinante. Yo personalmente nunca me gustaría verle jugar contra mi equipo. Ahora el Madrid ha tenido suerte y pasó la eliminatoria contra el PSG pero es cuestión de tiempo de que Messi active toda su fuerza”.

