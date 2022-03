Lewis Hamilton se cambiará el nombre en honor a su madre

Lewis Hamilton junto a su madre Carmen Lockhart. Foto: Andrew Matthews / POOL / AFP)

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, reveló que está “en proceso” para incluir en su apellido el de soltera de su madre Carmen Larbalestier. “Estoy realmente orgulloso del nombre de mi familia. El nombre de mi madre es Larbalestier y estoy a punto de ponerlo en mi nombre. No entiendo la idea de que cuando la gente se casa, la mujer pierda su apellido, y quiero que el nombre de mi madre continúe junto con el nombre de Hamilton y espero que ello ocurra pronto”, explicó el inglés en declaraciones realizadas en la Expo Dubai 2020 recogidas por la agencia DPA

El padre de la leyenda del automovilismo, Anthony, y su madre, Carmen, se separaron cuando él tenía dos años y el piloto invitó a su madre a verlo recibir el título de caballero de manos del Príncipe Carlos en el Castillo de Windsor en diciembre pasado. “Estamos trabajando en ello”, admitió Hamilton que se prepara para su 16ª temporada en la F1 en la que quiere “vengar” la derrota del año pasado ante el neerlandés Max Verstappen.

El heptacampeón mundial se refirió al inicio de la temporada del próximo domingo en el Gran Premio de Bahrein y subrayó que la carrera “va a ser difícil”. “Solo espero que cuando reciba la llamada esta noche de los técnicos del auto hayan encontrado algunos trucos y formas de extraer más del coche; porque somos y debemos seguir siendo el mejor equipo”, detalló.

En otro orden, Hamilton aseguró que no planea emular a otros grandes deportistas como Tom Brady y Roger Federer, quienes continuaron en actividad a los 40 años. “No he pensado en ese número porque tengo 37. Cielos, todavía me queda un poco”, comentó entre risas. “Así que honestamente no he pensado en eso, y no planeo estar aquí cerca de esa edad”, agregó.

El británico tiene contrato con Mercedes hasta el término de la próxima temporada, cuando tendrá 38 años. Ese acuerdo por dos años fue firmado en julio del año pasado y no se sabe si el piloto lo extenderá.

Brady, de 44 años, es considerado el mejor quarterback en la historia de la NFL, mientras que el 20 veces campeón de Grand Slam tendrá 41 si vuelve a jugar a finales del verano, tal como lo tiene planeado tras someterse a una cirugía de rodilla.

Otro ejemplo es el del exuberante y prolífico Zlatan Ibrahimovic, quien recientemente volvió a las canchas con el Milan luego de sufrir una lesión. El sueco de 40 años está jugando bien en su búsqueda por el título de la Serie A.

Hamilton, por su parte, posee el récord de más victorias en la F1 con 103 y de más pole positions con 103 y está empatado con otro grande del deporte, Michael Schumacher, con una cantidad récord de siete títulos.

El bicampeón de la Máxima, Fernando Alonso, tiene 40 años y el español sigue conduciendo bien para el equipo de Alpine, asegurando un podio a finales de la temporada pasada. Además, Kimi Raikkonen siguió retrasando el reloj hasta retirarse al final de la temporada pasada, con 42 años.

Pero con sus amplios intereses en la moda, la música y su continua dedicación a temas medioambientales y de derechos humanos, parece que Hamilton probablemente no estará en la pista cuando tenga su edad. “Con suerte, tendré alguna otra cosa en la que ocuparme”, concluyó ante los periodistas en las pruebas de pretemporada en Bahrein.

