Tomás Boy: por qué le decían “El Jefe”

El mundo del futbol se puso de luto luego de que este 8 de marzo se confirmara la muerte de Tomás Boy, uno de los jugadores más prolíficos del balompié nacional, además de ser un excéntrico y experimentado director técnico que marcó diferencia por sus estrategias, declaraciones y actitudes en la banca.

Para algunos fanáticos, uno de los misterios más grandes relacionado con el ex integrante de equipos como Tigres, Pumas y Atlético Español es su apodo: El Jefe, el cual portó durante décadas con orgullo, aunque en un principio la historia fue muy diferentes.

Muchos pensarán que alguien en el vestidor, durante su etapa como futbolista, se lo puso debido a su liderazgo en la cancha y capacidad con el balón en el medio campo, misma que lo llevó a ser capitán de la selección mexicana en el mundial de 1986.

No obstante, la historia es muy diferente. De acuerdo con una entrevista otorgada por Boy al portal deportivo Futbol Sapiens en 2011, este sobrenombre, en un principio, no le gustó. Fue el narrador Gerardo Peña quien, afirmó, se lo colocó durante un partido de Tigres vs América.

“Ya casi es como mi nombre ¿no? Este fue un sobrenombre que me puso Gerardo Peña durante la transmisión de un partido de futbol, seguramente Tigres contra América, y según él yo jugaba como un jefe: que hacía jugar a mis compañeros y que jugaban como yo proponía”, declaró el ya fallecido DT.

Al enterarse del fallecimiento de Tomás Boy, Peña se hizo presente en redes sociales y envió un mensaje para manifestar su dolor por la pérdida de este entrenador que dirigió a clubes como Cruz Azul, Atlas, Mazatlán y Chivas.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Tomas Boy Espinoza, ex jugador de At. Español, At. Potosino y los Tigres de la UANL, (dónde vivió sus mejores años). Seleccionado nacional en México 86, alcanzó con el equipo mexicano el 5o.partido. Me duele mucho su muerte”, escribió el comunicador.

El Jefe no fue el único apodo que tuvo Boy. En ese mismo diálogo que tuvo con fans, ahondó en que durante su etapa con el Atlético Español le decían La Anguila, esto derivado de su aspecto físico y su bajo peso.

“En mis inicios como jugador profesional era muy alto y muy delgado, yo pesaba 69 kilos y nunca fui de huesos gruesos ni demasiado musculoso. Pero era muy hábil, muy rápido, y según me escurría como una anguila.

“Mi estilo era como el de Zinedine Zidane, pero yo era más rápido. Era elegante, muy fino, muy rápido y muy hábil, cosas que no se veían mucho en aquel entonces. Mi cuerpo era como el de Pastore, así como él. La diferencia con Pastore es que él es muy lento”, sentenció.

¿De qué murió Tomás Boy?

La noche del lunes 7 de marzo se reportó que Tomás Juan Boy Espinoza fue ingresado a un hospital de Santa Fe, en la Ciudad de México, por complicaciones de salud derivadas de una trombo embolia pulmonar.

Lo peor se confirmó este martes 8 de marzo cuando se dio a conocer que el entrenador mexicano, de 70 años, no resistió la tromboembolia pulmonar, por la que fue ingresado y tras los esfuerzos realizados por parte del personal médico, su cuerpo colapsó. Tras intentar una reanimación por electroshock, alrededor de las 6 de la tarde se confirmó su partida.

De inmediato, personalidades del deporte, clubes y jugadores que él entrenó le dieron el último adiós a El Jefe, quien dejará un vacío en los banquillos, aunque siempre será recordado por ser un diferente tanto dentro como fuera del terreno de juego.

