Raúl Jiménez otra vez en la banca: la razón por la que el DT de los Wolves lo habría relegado

En la derrota del Wolverhampton ante Cristal Palace, Raúl Jiménez inició desde el banquillo por segundo partido consecutivo (Foto: REUTERS/Craig Brough)

Los Wolves de Raúl Jiménez se encuentran en una crisis de resultados, pues este sábado 5 de marzo sumaron su tercera derrota consecutiva, esta vez ante el Crystal Palace, y descendieron en la clasificación, por lo que complicaron sus aspiraciones de acceder a puestos europeos.

Desde México, esta nueva derrota del conjunto dirigido por Bruno Lage fue especialmente criticada, pues el delantero estrella del club volvió a iniciar desde el banquillo y en su lugar estuvieron Pedro Neto, Daniel Podence y Hwang Hee-chan, quienes no pudieron hacer nada para evitar la caída de su equipo 2-0 en casa.

Esta fue la segunda suplencia consecutiva de Raúl Jiménez con los Wolves, por lo que se confirmó que su ausencia del cuadro titular no fue por un tema de rotaciones. La semana pasada ante el West Ham, el entrenador portugués había apostado por Francisco Trincão, Fábio Silva y el coreano Hee-chang.

Raúl Jiménez nunca había estado dos juegos consecutivos en el banquillo del Wolverhampton (Foto: Reuters/Matthew Childs)

A pesar de que Bruno Lage no ha argumentado los motivos por los que Raúl ha sido suplente dos veces consecutivas, la semana pasada en una entrevista con Sky Sports dejó entrever que luego de su grave lesión en el cráneo, una faceta cambió radicalmente su estilo de juego, pues ahora los remates de cabeza no son los mismos.

“Raúl se mantiene como el mismo jugador, es un delantero top. No se siente distinto en el interior, pero la banda en la cabeza no le da el mismo poder y dirección (a sus remates). A veces toca el balón y se va en una dirección diferente, es un gran cambio, no podemos olvidar eso”, afirmó el estratega, quien había utilizado a Jiménez como su delantero titular indiscutible hasta el último mes.

Aunque Lage no dijo que ésta es la razón por la que ahora es suplente, nunca antes se había referido a las secuelas que tiene el ariete sobre el campo. Ahora lo mencionó justo en el momento en que decidió relegarlo al banquillo por dos juegos consecutivos.

Bruno Lage, entrenador del Wolverhampton desde esta temporada 2021-2022 (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

De acuerdo con el analista estadístico Oscar Guevara, en 177 oportunidades, Raúl Jiménez solamente ha iniciado 16 partidos desde el banquillo del Wolverhampton. Solamente en dos ocasiones no ingresó al terreno de juego y esta fue la primera vez que hiló dos partidos consecutivos desde la banca.

“Conocemos que Raúl anotaba muchos goles con la cabeza, pero ahora sabe que puede conectar más en el interior con los volantes. Es tiempo de adaptarse a una nueva realidad”, afirmó Bruno Lage.

Solamente el tiempo dirá cuál es la razón por la que Bruno Lage ha decidido prescindir de Jiménez como delantero titular estas últimas semanas, pues debido a los malos resultados, el delantero mexicano podría regresar a la escuadra inicial el próximo jueves 10 de marzo, cuando reciban al Watford en el Molineux Stadium.

Tras la lesión de Raúl Jiménez, el Wolverhampton fichó al delantero coreano Hgwan Hee-chang, quien ha sido titular en los últimos dos juegos del equipo (Foto: REUTERS/Tony Obrien)

Raúl Jiménez se ha consolidado como uno de los jugadores más queridos por la afición de los Wolves, ya que además de tener una canción en su nombre, el canterano del América ha provocado todo tipo de festejos, gritos y demostraciones de afecto a su persona.

Probablemente una de las más emotivas se dio en diciembre de 2021, cuando se hizo popular el video de un pequeño niño que lloró al recibir la camiseta con el nombre de Raúl en la espalda.

Para sorpresa del pequeño, dicho jersey estaba debajo de su árbol al despertar la navidad. El infante no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

Sus padres sabían que la sorpresa del pequeño sería grande, así que decidieron grabar el momento en el que este se percató del regalo. “No, no, no, no, no, ¡no puede ser!”, gritó el niño muy emocionado mientras daba pequeños brincos y llevaba sus manos al rostro por la impresión. Señaló el jersey comenzó a llorar de la emoción.

SEGUIR LEYENDO: