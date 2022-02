La brutal celebración que provocó Raúl Jiménez en Inglaterra (Video: YouTube/Finerrz)

A pesar de llevar una cuota goleadora inferior a la acostumbrada, Raúl Jiménez continúa enamorando a los seguidores de los Wolves, pues además de generar mucho fútbol a su alrededor, el oriundo de Hidalgo volvió a ser clave con una anotación que podría catapultarlos a competencia europeas.

El pasado 13 de febrero su equipo visitó el Tottenham Stadium para enfrentar a los Spurs, en un duelo directo por entrar a la zona de Europa League y que empezó con un gol tempranero del Lobo de Tepeji, mismo que provocó la euforia de su afición que se encontraba presente en el inmueble.

Mediante un video publicado por un seguidor británico, quien sigue muy de cerca las actuaciones del delantero mexicano, se conoció la extraordinaria manera en que vibraron los fanáticos del Wolverhampton en territorio visitante, pues inmediatamente después de gritar el gol, entonaron a capella el tradicional canto de Sí Señor.

La celebración que Raúl Jiménez provocó en Inglaterra (Foto: Youtube/Finerrz)

La anotación de Raúl ocurrió al minuto 6 y fue el que puso inicio a la eventual victoria del equipo, que se consumó con un marcador final 0-2. Con este resultado, los Wanderers superaron al Tottenham en la tabla y se pusieron a dos puntos de zona de Europa League.

Tras marcar el gol y en forma de cariño, la afición que acudió al nuevo complejo de los Spurs entonó por todo lo alto la canción de Jiménez. Toda una tradición cada que el mexicano marca, pero que no suele escucharse con tal claridad cuando juegan en condición de visita.

¿Qué le cantan los Wolves a Raúl Jiménez?

“There’s something that the Wolves want you to know (Hay algo que los Wolves quieren que sepan)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he score everytime (Juega la pelota y anota todo el tiempo)

¡Sí Señor!

Give the ball to Raul and he will score (Dale el balón a Raúl y él marcará)”

Raúl Jiménez lleva cinco goles en 22 partidos de la temporada 2021/2022 de la Premier League (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)





SEGUIR LEYENDO: