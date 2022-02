El problema en el que está envuelto el polémico piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin tras la invasión rusa en Ucrania: “Es un momento difícil”

Nikita Mazepin estuvo al mando de un Haas en el último día de pruebas en Cataluña. Su futuro en la Fórmula 1 es una incógnita (Foto: HaasF1Team)

La invasión de las tropas militares rusas en territorio ucraniano abrió un conflicto de múltiples vertientes alrededor del mundo que impactó de lleno en el mundo del deporte. Mientras el fútbol toma decisiones trascendentales sobre los capitales de origen rusos en los clubes y modifica sedes de las competencias que deben desarrollarse en ese país, la Fórmula 1 dio un paso firme para condenar la escalada bélica: suspendió la fecha que estaba programada para septiembre en el Autódromo de Sochi.

Sin embargo, la trama más conflictiva en la máxima categoría automovilística tiene en el centro de la escena a la escudería Haas y al piloto ruso Nikita Mazepin. El corredor de 22 años desembarcó en el equipo de raíces norteamericanas para la temporada 2021 con un “acuerdo de varios años” a pesar de no contar con demasiados pergaminos en la Fórmula 2 pero sí tener el respaldo económico de su padre, el magnate ruso Dmitry Mazepin.

La escudería la sumó los colores rojo y azul a su vehículo el año pasado para acoplarle una identificación con la bandera rusa en complicidad con la sólida inyección financiera que realizó Mazepin padre a través de la empresa Uralkali, principal patrocinador de Haas tras el acuerdo con Nikita. Sin embargo, el anuncio durante el jueves de Vladimir Putin para informar el inicio de “operaciones militares” rusas en territorio ucraniano trastocó todo los planes y abrió la puerta a un profundo problema en la Fórmula 1 que todavía no tiene resolución.

El Haas salió a pista sin identificaciones ligadas a Rusia en el último día de pruebas en Cataluña (Foto: HaasF1Team)

Luego de dos días de entrenamientos en Cataluña, Haas decidió retirar los colores vinculados a la bandera rusa de su coche para el último día de prácticas y también quitó la publicidad de Uralkali del monoplaza, más allá de que en su sitio web todavía se siguen viendo las referencias vinculadas a la empresa de Dmitry Mazepin.

El próximo tema a resolver será la continuidad de Mazepin en una de las dos butacas que tiene disponibles el equipo que es propiedad del empresario norteamericano Gene Haas y tiene al italiano Guenther Steiner como director. “Tenemos que resolver los asuntos legales la próxima semana. Tomamos la decisión ayer con nuestros compañeros de equipo (de eliminar las marcas rusas del auto)”, se limitó a declarar Steiner en la atención a le prensa.

Haas había cancelado las apariciones de su director ante los medios, pero la situación que se está desarrollando obligó a que Guenther responda los interrogantes que se registran frente al nuevo escenario político y bélico: ¿Mazepin seguirá corriendo en Haas? ¿Haas tiene respaldo financiero para seguir en la Fórmula 1 sin el aporte del capital ruso?

“Financieramente estamos bien. No tiene impacto en el equipo. Hay más formas de conseguir la financiación. No hay problema con eso”, se limitó a asegurar dejando en claro que Haas estará presente en la parrilla de Fórmula 1 a partir del próximo 20 de marzo en el GP de Baréin que iniciará el calendario oficial.

Sin embargo, no fue tan tajante a la hora de analizar el futuro de Nikita como piloto de la escuadra. “Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Hay que resolverlo, no todo depende de nosotros”, aclaró dejando un signo de interrogación sobre la cabeza de Mazepin.

El Haas con los colores rusos y la publicidad de la empresa rusa durante el segundo día de pruebas en Cataluña (Foto: Reuters)

El padre de Nikita, Dmitry, estuvo reunido semanas atrás con Vladimir Putin antes que el conflicto con Ucrania llegue a su punto más candente. Mientras la comunidad internacional impulsa acciones para sancionar a capitales rusos tras la invasión al país vecino, en Haas se preparan para tomar la decisión la próxima semana sobre la influencia del dinero de Mazepin: “Hay gobiernos involucrados y no tengo poder sobre ellos. Necesitamos ver también la situación, cómo se desarrolla en Ucrania. No hay garantías en ninguna parte. Tenemos que ver cómo se desarrolla esto, hacia dónde va. Hay más de un equipo de Fórmula 1 involucrado aquí, hay gobiernos involucrados en esto. Así que no tengo idea de lo que viene”.

La determinación de eliminar las vinculaciones rusas del vehículo durante el último día de pruebas en Cataluña profundizó los rumores de la salida de Nikita, quien decidió emitir un breve comunicado en sus rede sociales: “A mis fans y seguidores. Es un momento difícil y no tengo control sobre mucho de lo que se dice y hace. Estoy eligiendo centrarme en lo que sí puedo controlar, trabajando duro y haciendo lo mejor para Haas. Mi más profundo agradecimiento por su comprensión y apoyo”.

Mientras algunas versiones empiezan a circular con menor fuerza sobre una posible compra de la plaza de Haas por parte de la familia de Andretti teniendo en cuenta sus intenciones de desembarcar en la F1 para el 2024 –Steiner negó algún contacto–, las próximas horas serán vitales para saber si la grilla de pilotos sufre un cambio decisivo. Haas está en una dicotomía: desechó una temporada entera para que sus dos pilotos sumen experiencia en la Máxima y ahora –si prescinde de Nikita– debería sentar a un corredor nuevo a menos de un mes para el inicio de la acción oficial.

Mazepin llegó a la Fórmula 1 junto con el campeón de la Fórmula 2 –Mick Schumacher– tras ser quinto en esa divisional durante el 2020 y habiendo finalizado 18° en 2019, relegando a otros corredores de jerarquía como el británico Callum Ilott o el ruso Robert Shwartzman. De perfil polémico, la inyección financiera de Dmitry le permitió ocupar una butaca e incluso salir indemne de un escándalo de índole sexual a semanas de su designación en Haas o no sufrir esquirlas de sus cortocircuitos con Schumacher.

Mazepin no tuvo buenos resultados durante su primer año en la F1 (Foto: Reuters)

El capital económico lo avaló durante todo el 2020, pero sus habilidades estuvieron lejos de poder mostrar un progreso. Con el peor auto de toda la grilla, el análisis para medir las capacidades de Mazepin en su primer año como corredor de F1 se puede realizar al mirar los números de su compañero Mick Schumacher.

Si bien fueron los únicos dos pilotos que no sumaron puntos en el campeonato, el alemán quedó adelante de su compañero en la mayoría de las carreras y tuvo menos abandonos a lo largo de todo el calendario. Mick debió dejar la pista de forma prematura en tres ocasiones y Nikita no terminó los GP en cinco oportunidades. Su mejor posición fue un 14° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán (Mick finalizó 13°), mientras que Schumacher logró escalar hasta el 12° puesto del accidentado GP de Hungría en el que su compañero de escudería abandonó.

¿Estará Nikita el próximo 11 de marzo en Baréin para la última tanda de pruebas de los equipos de Fórmula 1?

