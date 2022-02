Kyrgios publicó una carta en la que reveló su pelea contra la depresión: “Tenía pensamientos suicidas y luchaba por levantarme de la cama”

Nick contó en primera persona su batalla contra la depresión (Foto: Reuters)

La carrera del australiano Nick Kyrgios tuvo un cambio de página en el momento que se coronó campeón del Abierto de Australia en dobles masculino junto a su amigo de la infancia Thanasi Kokkinakis. Desde ese entonces, el polémico tenista se prepara para dar un nuevo golpe en el circuito y también aprovechó el tiempo de tranquilidad para reflexionar sobre su vida personal. En una carta publicada de Instagram reveló que tuvo pensamientos suicidas hace unos años y recordó los momentos difíciles que atravesó.

Kyrgios contó los duros tiempos que atravesó en 2019. Acompañado de una foto suya con unos auriculares en la cabeza, celular en mano y mirando hacia el horizonte, el australiano entregó un crudo testimonio. “Este era yo hace tres años en el Abierto de Australia”, escribió como primeras palabras. Y continuó: ”La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... Fue uno de mis períodos más oscuros”.

El actual número 137 en el mundo explica que convivía con constantes “pensamientos suicidas”. En la imagen principal, el mismo tenista invita a observar en detalle su brazo derecho. “Si miras de cerca, puedes ver mi autolesión”, detalló en explicando el contexto. El jugador profesional relató el estado de angustia en el que se encontraba: “Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama, y mucho menos jugar frente a millones. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos”.

Kyrgios utilizó esta foto como principal para mostrar la autolesión de su brazo derecho (Foto: Instagram)

Sin embargo, no es la primera vez que Kyrgios sufre episodios depresivos y habla del tema de manera pública. “Recuerdo despertarme en Shanghai un año antes, eran las 4 de la tarde y todavía estaba en la cama con las cortinas corridas. No quería ver la luz del día”, declaró en un diario australiano en 2020. El ganador del último Abierto de Australia en dobles utilizó el oscuro momento para sacar su mejor versión a la luz.

En su publicación del 24 de febrero explica que, tres años después, se siente mucho mejor. “Me enorgullece decir que me he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy un momento por sentado”, agregó el australiano. Y cerró con un mensaje esperanzador para todos sus seguidores que estén en la misma situación: “Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa”.

LA CARTA COMPLETA DE KYRGIOS

Este era yo hace 3 años en el Abierto de Australia. La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si miras de cerca, en mi brazo derecho puedes ver mi autolesión.

Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama, y mucho menos jugar frente a millones. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente esforzarme poco a poco para ser positivo.

Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces. Entiendo que sientes que si te abres, puedes sentirte débil o asustado. Te lo digo ahora mismo, está bien, no estás solo. He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no te sientas solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, comunícate.

Me enorgullece decir que me he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy un momento por sentado. Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa.

SEGUIR LEYENDO: