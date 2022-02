De ser un desconocido a convertirse en el joven maravilla de la NBA: Ja Morant, el chico al que descubrieron por un paquete de papas fritas

Fue elegido por los Memphis Grizzlies y recibió el premio al Novato del año. Hoy, en su tercera temporada, deslumbra con su capacidad atlética y el público lo votó para ser titular en el próximo All Star Game

Un Juez decidió que Donald Trump puede ser procesado por su papel en el ataque al Capitolio de EEUU

El discurso del ex mandatario fue considerado por un tribunal de Washington como un “llamado a la acción colectiva” en un acto no oficial, por ello no estaría dentro del alcance de la inmunidad presidencial