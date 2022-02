Aston Martin sorprendió a toda la Fórmula 1: sacó a la pista su coche y mostró varios detalles

La escudería sacó a la luz el vehículo que utilizará a lo largo de 2022

La bandera inicial de una nueva temporada de Fórmula 1 se acerca lentamente y cada uno de los equipos mecánicos da destellos de las armas que utilizarán a lo largo del año en busca del título que Max Verstappen buscará defender. Con nuevas reglas y nuevos formatos de los coches, el misterio se adueñó de las presentaciones de Haas, Red Bull y Aston Martin, las primeras tres escuderías en revelar cómo será su nuevo vehículo.

La realidad es que todos los equipos eligieron hasta el momento mostrar proyecciones de cómo serán los monoplazas, pero evitaron brindar mayores detalles para esconder cualquier avance que hayan logrado con la finalidad de evitar que los rivales imiten las virtudes creadas en la intimidad de la fábrica. Lo llamativo es que Aston Martin, tras su presentación formal, decidió sacar a su nuevo AMR22 a las pistas de Silverstone y sorprendió a toda la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel y Lance Stroll formarán la alineación del equipo con sede en Silverstone, en lo que será su segunda temporada bajo la bandera de Aston Martin. El AMR22, que se presentó en la línea de producción de fábrica en la sede de Aston Martin Lagonda en Gaydon y más tarde con una leve práctica en la pista, presenta un diseño aerodinámico con curvas que se adapta a las nuevas reglas revolucionarias que debutaron este año. La parte estética también se actualizó con detalles de color lima combinados con lo que el equipo describió como una “versión refinada de la librea verde tradicional”.

El automóvil tuvo su primer shakedown en Silverstone este viernes 11 de febrero y marcó la primera vez que un monoplaza con especificaciones apuntadas para el calendario 2022 se estrenó en el asfalto. Todos esperaban ver este tipo de escenas el próximo 23 de febrero en los tests de Cataluña donde se empezarán a conocer los autos reales de todos los equipos.

Según el sitio especializado Motorsport, el director tecnología del team, Andrew Green, afirmó que eligieron sacar a la pista el vehículo para hallar errores: “Lo que queríamos hacer era hacer un shakedown lo antes posible para verificar todos los sistemas y eso. Eso nos da algo de tiempo entre el shakedown y la prueba de Barcelona. Tendremos tiempo de reaccionar. El auto es absolutamente nuevo, sin remanentes, y las pruebas de pretemporada son muy cortas”.

El AMR22 en el asfalto de Silverstone (@AstonMartinF1)

El propietario multimillonario Lawrence Stroll, a quien se unieron en el lanzamiento el Director Técnico Andrew Green y el Director de Rendimiento Tom McCullough, viene de poner en marcha un plan de cinco años para convertir al equipo en un contendiente al Campeonato Mundial. “La subida a la colina de Aston está en camino. Este es el comienzo del progreso en el que nuestro equipo de Fórmula 1 terminará en las primeras planas. Tengo un plan de cinco años para seguir escalando y llegar a la cima”, reveló el dueño frente a los micrófonos de la presentación.

Sebastian Vettel no quiso ser menos y opinó al respecto del nuevo modelo: “Mira ese auto, ¿quién no se sentiría entusiasmado con la perspectiva de competir con eso? Y cuando se trata de esperanzas para la temporada, no creo que nadie sepa realmente qué esperar. Hay nuevas reglas y, por supuesto, todos los equipos tendrán la esperanza de haber acertado con las modificaciones”.

El equipo Aston Martin con motor Mercedes terminó séptimo en el campeonato de constructores el año pasado, con Vettel logrando el mejor resultado del equipo con el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. El propietario Stroll esperará un rendimiento significativamente mejor esta vez y confía plenamente en el nuevo director del equipo, Mike Krack, quien comenzará su cargo antes de la carrera de pretemporada en Barcelona pautada para el 23 de febrero.

El nuevo prototipo con Stroll y los pilotos de fondo (@AstonMartinF1)

Teniendo en cuenta que este viernes mostró su nuevo auto McLaren, El calendario de presentaciones sigue a todo ritmo y los siguientes en la lista son AlphaTauri (14/2), Williams (15/2), Ferrari (17/2), Mercedes (18/2), Alpine (21/2) y Alfa Romeo (27/2).

