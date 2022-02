Horas decisivas para el futuro de Campazzo en la NBA: ¿sigue en Denver o cambia de equipo?

Michael Malone decidió regalar a Campazzo (AFP)

En los últimos seis partidos, Facundo Campazzo jugó un total de 23 minutos. Es más, en dos encuentros de esa seguidilla, ni siquiera vio acción para los Denver Nuggets. Es por eso que, tras la decisión del entrenador Michael Malone de ubicarlo como tercer base del equipo, el futuro del argentino es incierto.

A un par de días del deadline (10 de febrero), la última jornada donde las franquicias tendrán la chance de haber cambios en el roster de sus planteles de cara a la parte final de la temporada regular, aparecieron rumores sobre lo que podría ser el nuevo destino de Facundo Campazzo en la NBA.

Según el periodista Evan Dammarell, que sigue a los Cleveland Cavaliers, la franquicia que ganó la recordada final del 2016 contra los Golden State Warriors de la mano de LeBron James luego de estar 1-3, estaría tras los pasos de Facu Campazzo para reforzar el equipo. Es importante destacar que el equipo de Ohio, dirigido por J. B. Bickerstaff, es una de las grandes sorpresas de la Conferencia del Este en lo que va de la temporada: marchan en la 4° posición con récord de 33 triunfos y 21 derrotas, a un juego del líder, el Miami Heat.

En los reportes que comenzaron a trascender en las últimas horas sobre el posible nuevo equipo del cordobés, la intención sería la de sumarlo como tercer base, misma instancia en la que se encuentra en la actualidad en Denver. Con Darius Garland como base titular y recién elegido para ser parte de los suplentes en el All Star Game de la NBA, el reserva de la joven figura es un histórico de la liga como Rajon Rondo.

Darius Garland, el base número 10 de los Cavaliers, está teniendo la mejor temporada desde que llegó a la NBA (Raj Mehta-USA TODAY Sports)

Con Garland, que está teniendo una campaña de ensueño (promedia casi 20 puntos y poco más de 8 asistencias, los mejores números de su carrera), sumado a la llegada de Rondo tras la dura lesión que sufrió el español Ricky Rubio, el escenario para Campazzo sería el de ser relevo de ambos en algunos pasajes del juego para que ambos descansen. También hay establecer que al igual que sucede con Denver, los Cavaliers se presentan como un conjunto que será parte de los playoffs.

A fines de enero, después de jugar unos 20 minutos el pasado 26 en la victoria de los Nuggets ante Brooklyn, el tiempo en cancha de Campazzo se vio afectado por una decisión de su entrenador. Michael Malone decidió apostar por Bones Hyland, la primera selección en el último Draft de la NBA para la franquicia de Colorado, un base atlético, de más de 2 metros de envergadura en sus brazos, que tiene mayor capacidad anotadora que Facu.

“El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”, había mencionado Malone. A pesar de sus dichos, la cantidad de minutos para el base argentino cayó abruptamente y su continuidad en Denver es hoy una incógnita que será descifrada en pocas horas.

