Campazzo volvió a jugar en Denver Nuggets tras dos partidos sin salir del banco: un triple y el robo con el sello del “bandido”

Lo mejor del triunfo de los Nuggets y la participación de Campazzo

Facundo Campazzo atraviesa el momento de mayor incertidumbre desde su desembarco en la NBA, dado que quedó relegado en la rotación de Denver Nuggets. Sin embargo, en el triunfo por 124 a 104 frente a Brooklyn Nets, al menos volvió a pisar el parquet, dado que ingresó dos minutos y cinco segundos, lo suficiente como para dejar su sello con dos acciones de su menú.

El base, de 30 años, sumó tres puntos y un robo en los llamados “minutos basura” sobre el epílogo de un encuentro que estaba definido. Llevaba dos compromisos sin participación: sendas derrotas frente a Utah Jazz y New Orleans Pelicans.

El ex Peñarol y Real Madrid anotó la última conversión de su equipo en el pleito: un triple a la salida de una cortina, de frente al aro: gatilló y acertó. Luego se despachó con un robo interceptando un pase para nutrir su estadística. “El bandido siempre está”, escribió la cuenta de Twitter @TeamFacu, administrada por el equipo de comunicación del organizador.

Nikola Jokic fue el máximo goleador del elenco de Colorado, con 27 tantos. Lo siguió Will Barton, con 21. Mientras el cordobés continúa esforzándose para volver a ganarse un rol más preponderante, su situación sigue siendo una incógnita, a menos de una semana del deadline para realizar traspasos antes de la parte final de la campaña.

El Chapu Nocioni ya había encendido las alarmas sobre una posible mudanza de Campazzo. “Me preocupa un poco la situación de Facundo no? Está muy cerca de lo que es el treadline y que esté sentado… Algo puede llegar a estar pasando”, mencionó. “Está fuera de la rotación, pero por lo general, ojo con eso que te saquen de la rotación un tiempito antes de un treadline. Me pasó y por eso lo digo con experiencia”, finalizó.

Nocioni jugó durante nueve temporadas en la mejor liga de básquet del mundo y fue justamente en la 2008-2009 cuando, tras cuatro años y medio en los Chicago Bulls, fue traspasado a los Sacramento Kings.

“El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Bones) Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”, había argumentado el entrenador Mike Malone sobre la coyuntura. Por lo pronto, se rumorea que Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers o Philadelphia 76ers podrían ser destinos para el argentino. ¿Y el Real Madrid, que recuperó a Gabriel Deck tras su paso por Oklahoma City Thunder?

Por lo pronto, el martes por la noche Denver (récord de 29 triunfos y 24 derrotas) jugará ante New York Knicks. Y Campazzo apostará a seguir dando batalla en los minutos que tenga, como ocurrió contra Brooklyn Nets.

