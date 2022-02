A pesar del alocado aliento argentino en las tribunas, Campazzo no jugó ni un segundo y Nocioni preocupó con una frase sobre su futuro en Denver

El base de Denver no vio acción pero se llevó la ovación del público

Por segunda vez en lo que va de la temporada 2021-2022 de la NBA, Facundo Campazzo se quedó sentado en el banco de los Denver Nuggets y no vio acción en la derrota de su equipo como visitante ante los Utah Jazz por 108-104. Esta decisión del entrenador Michael Malone de darle pocos minutos se vio acentuada en los últimos encuentros de la franquicia de Colorado y, a una semana del deadline para realizar traspasos antes de la parte final de la campaña, el futuro del argentino es incierto.

La noche previa, en otra caída de Denver ante los Minnesota, el cordobés había ingresado 11 minutos en el último cuarto y cuando el duelo estaba sentenciado a favor de los Wolves. Sumado a esto, en los partidos anteriores, su participación había sido aún menor: ante los Milwaukee Bucks había estado en cancha unos 180 segundos y contra los New Orleans Pelicans sólo 7 minutos.

Más allá de no sacarle el buzo en todo el encuentro, Campazzo se llevó todas las miradas del público local que quedaba en el Vivint Smart Home Arena cuando un nutrido grupo de hinchas argentinos comenzó a ovacionarlo al canto de “Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar, olé, olé, olé…”. Según se puede ver en las imágenes que subieron a las redes varias personas que estuvieron en la cancha, Facu se acercó a los más de 30 fanáticos que se agolparon en la zona donde comienza el túnel con destino a los vestuarios e intentó darle la mano a los que pudo.

Una vez que tomó su teléfono, el ex Real Madrid utilizó su cuenta de Twitter para agradecer por las muestras de afecto que recibió en su visita a Utah. “Increíble, muchas gracias por tanto amor!”, escribió y acompañó el posteo con dos emojis de corazones.

Más allá de lo que ocurrió luego del partido, durante la transmisión del encuentro, que se realizó por ESPN para toda Latinoamérica, Chapu Nocioni encendió las alarmas sobre un posible nuevo rumbo en la carrera de Facu dentro de la NBA.

Campazzo perdió su lugar en la rotación de Denver y no jugó por primera vez en tres meses (Photo by Brian Sevald / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

“Me preocupa un poco la situación de Facundo no? Está muy cerca de lo que es el treadline y que esté sentado… Algo puede llegar a estar pasando”, mencionó el campeón olímpico con la Generación Dorada. Acto seguido, el relator Leo Montero le contestó: “Chapu, te estás asustando un montón. Llegando al 10 de febrero te estás asustando un montón, ¿qué pasa?”, le dijo el especialista de básquet de la señal. A lo que el ex jugador de la NBA le respondió: “Está fuera de la rotación, pero por lo general, ojo con eso que te saquen de la rotación un tiempito antes de un treadline. Me pasó y por eso lo digo con experiencia”, finalizó.

Nocioni jugó durante nueve temporadas en la mejor liga de básquet del mundo y fue justamente en la 2008-2009 cuando, tras cuatro años y medio en los Chicago Bulls, fue traspasado a los Sacramento Kings.

Hay que recordar que el entrenador Malone explicó hace algunos días porque Campazzo vio recortado sus minutos en la rotación de los suplentes de los Nuggets. Tras la victoria ante Milwaukee, los campeones reinantes de la liga, el coach fue claro en su mensaje ante la prensa: “El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Bones) Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”, dijo.

Y para concluir en su exposición, agregó: “Sentimos que debíamos probar algo distinto”. En los últimos cuatro juegos, incluida la reciente derrota ante el Jazz, el jugador que fue elegido en la primera ronda del último Draft por Denver, promedió casi 20 minutos en cancha. La cantidad que tenía el base argentino cuando él era el encargado de conducir la segunda escuadra de los Nuggets.

