La madre de Emiliano Sala habló por primera vez de la muerte de su hijo y planteó las dudas de la familia: “Ese avión no estaba en condiciones y el piloto nunca apareció”

Mercedes Carina Taffarel, madre de Emiliano Sala

A tres años de la muerte de Emiliano Sala y a pocos días para el juicio final, Mercedes Carina Taffarel, madre del futbolista, habló por primera vez en los medios. La mujer, en diálogo con El Litoral, rememoró lo acontecido en la previa al trágico vuelo de Nantes a Cardiff y planteó las dudas que tiene la familia.

La avioneta que trasladaba al delantero se estrelló en el Canal de la Mancha y el cuerpo fue hallado 67 metros bajo el mar, al norte de la Isla de Guernsey, tras varios días de búsqueda. El piloto David Ibbotson, en cambio, nunca fue encontrado.

“Llega la parte final del juicio y quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad… Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas… ¡A Emiliano le fallaron!”, comenzó su relato la madre del goleador, quien sostenía en sus manos la última foto juntos, la cual se sacaron en el aeropuerto de Nantes. Y luego, arremetió: “A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta… Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se lo buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!”.

El altar que levantaron los hinchas del Nantes para Emiliano Sala (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Aunque no quiso dar el nombre de la persona que contrató el avión, Mercedes recalcó que “Emiliano no lo contrató, se lo contrataron. Yo desconfío y sólo quiero que se haga justicia. Cuando estaba en el aeropuerto… Me dijo: “Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar”… Y la llamada nunca llegó… Lo primero que pensé es que estaba muy cansado y se había dormido”. “Él confiaba en la gente, no dudó en ningún momento… Lo único que me dijo fue: ‘Mamá, me consiguieron un vuelo privado’. Y yo le pregunté cuánto le iba a salir. Y una persona le dijo que ‘se lo pagaba con los goles’”, añadió.

La mujer, que develó que planea viajar a Europa para estar en la parte final del juicio (en su defecto irá Dario, uno de los hermanos de Emiliano), brindó detalles del duro momento en el que se enteró de la noticia del accidente: “Estábamos en mi casa y mi hijo Darío pega un grito aterrador… Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento… Darío me grita: “¡Mamá, Emiliano desapareció!”… Muy doloroso… No sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira… Me negaba”.

Sobre el accionar de Cardiff, quien nunca realizó el pago de 17 millones de euros por la ficha del deportista, Taffarel esbozó: “Me tienen que dar todo lo que mi hijo se merecía… Y por eso también voy a luchar, porque es lo que él hubiese querido, que yo luche por lo que es de él”. Por otra parte, develó que tampoco cobraron el seguro de vida.

“Quiero creer que se va a hacer justicia, porque no puede ser que en tres años no tenga nada… Quiero confiar en Europa, quiero confiar en Inglaterra”, concluyó la madre de Emiliano Sala.

