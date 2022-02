Corea del Sur se sumó a la lista de clasificados y ya son 15 las selecciones con el pasaje al Mundial de Qatar 2022

La selección de Corea del Sur es el país número 15 en asegurar su pasaje a Qatar 2022 (Getty Images)

El clasificar a una Copa del Mundo es el sueño de cualquier país en el que se practique el deporte más popular del planeta. Si hay una nación que se caracteriza por su regularidad, es imposible esquivar el nombre de Corea del Sur: el país asiático cerró su pasaje a Qatar 2022 este martes y continúa su racha que arrancó en México 1986. Su victoria por 2-0 frente a Siria le aseguró uno de los dos boletos del Grupo A de las Eliminatorias AFC y, junto a Irán, son los confirmados para la máxima cita de esa región.

Los surcoreanos son los 15° en la lista de clasificados para el Mundial que se disputará entre el 21 noviembre y el 18 diciembre, día de la gran final. Una estupenda campaña donde cosecharon 20 puntos y marchan invictos gracias a seis victorias y dos empates. Estos números fueron suficientes para conseguir la tan ansiada clasificación dos fechas antes del cierre. Cabe destacar que Corea del Sur es el tercer país de la confederación ya que Qatar quedó automáticamente clasificado por ser el organizador.

Con el delantero del Totteham Hotspur, Son Heung-Min, como figura y estandarte los surcoreanos intentarán mejorar la actuación de la última cita mundialista en la que quedaron fuera en primera fase por detrás de Suecia y México. Sin embargo, vale recordar que en Rusia 2018 la selección asiática protagonizó uno de los grandes batacazos al derrotar por 2-0 a Alemania aunque luego se quedó afuera en esa misma fase de grupos. ¿Su mejor actuación? En la Copa del Mundo 2002 que organizaron junto con Japón en la que terminaron en el cuarto lugar tras caer ante Turquía en el duelo por el tercer puesto.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL:

. QATAR (ANFITRIÓN)

. COREA DEL SUR

. ARGENTINA

. ALEMANIA

. BRASIL

. BÉLGICA

. CROACIA

. DINAMARCA

. ESPAÑA

. FRANCIA

. INGLATERRA

. IRÁN

. SERBIA

. SUIZA

. PAÍSES BAJOS





TODAS LAS ELIMINATORIAS Y LOS REPECHAJES

Con respecto al resto de las Eliminatorias. En Asia aún quedan dos lugares, ambos correspondiente a la zona B, que hasta ahora serían de Arabia Saudita y Japón. Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Australia estarían disputando un partido para definir el lugar en el repechaje, que se jugará en marzo a partido único en sede neutral.

En Europa, solamente queda disputar la repesca. Son tres boletos por los que lucharán en marzo 12 selecciones (Escocia, Ucrania, Gales, Austria, Rusia, Polonia, Suecia, República Checa, Italia, Macedonia del Norte, Portugal y Turquía) divididas en tres llaves:

En Sudamerica, se deben disputar las últimas tres jornadas para determinar qué naciones acompañarán a Brasil y a la Argentina. Por el momento Ecuador y Perú se estarían quedando con los pasajes rumbo a Qatar, mientras que Uruguay iría al repechaje a partido único contra un rival asiático, aunque hay siete equipos batallando por esos tres boletos disponibles.

Por su parte, la Concacaf disputará este miércoles su undécima fecha sobre un total de 14 y los mejor acomodados en la tabla son Canadá (22 puntos), Estados Unidos (18 puntos y +6 de diferencia de gol), México (18 y +5) y Panamá (17 y +2). Los tres primeros se clasificarán de forma directa, a la vez que el cuarto dirimirá su acceso al Mundial en una repesca ante un adversario de Oceanía.

A su vez, en África ya están los 10 finalistas que deberán jugar duelos ida y vuelta, pautados para el 21 y 29 de marzo, para definir a los cinco que irán a Qatar 2022. Es así que los boletos se los disputarán en marzo Egipto vs. Senegal, Camerún vs. Argelia, Nigeria vs. Ghana, RD Congo vs. Marruecos y Mali vs. Túnez.

Por último, en Oceanía, la pandemia del coronavirus atrasó la actividad y se decidió que la Eliminatoria que entrega una sola plaza para la repesca se celebre en marzo de este año.

