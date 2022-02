Las confesiones de Ronaldo Nazario: las noches de fiesta con Romario y cuántos goles hubiera anotado con la conducta de Messi y Cristiano

Ronaldo hoy es dueño del Valladolid y principal accionista del Cruzeiro (EFE/Nacho Gallego)

Cada vez que habla suele dejar títulos y esta vez no fue la excepción. Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido como Ronaldo, fue uno de los mejores futbolistas de la historia y, retirado de los campos de juego desde hace once años, se sigue expresando sin prejuicios. En el canal de Twitch de otro ex atacante, Christian Vieri, tuvo una charla amena en la que repasó su carrera, recordó algunas anécdotas que lo marcaron y dejó ricos títulos, entre los cuales elogió el profesionalismo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Messi tiene hambre de gol, es bueno fuera del campo como toda esta generación, a diferencia de nosotros. Si tuviéramos la cabeza de Messi y Cristiano, podríamos tener el doble de goles”, sentenció el ex delantero brasileño en el canal Bobo TV (apodo de Vieri).

El Fenómeno resaltó el cuidado de Messi: “Es extraordinario, un jugador potente y técnico, nadie se salta a los hombres como él. Tiene hambre de gol en cada partido. Esta generación está mejor fuera de la cancha que nosotros. Comen bien y duermen un montón. Todo lo contrario, además de la cantidad de mujeres que teníamos, ja. A estas alturas estamos perdidos”. Ronaldo colgó los botines a los 35 años, la edad que cumplirá La Pulga el próximo 24 de junio.

Ronaldo confesó las estratagemas de Romario para que no sea titular en su selección (Getty Images)

“Probé de todo, desde niño vi que era más fuerte que los demás. ¿Los goles que he marcado superando a tres o cuatro jugadores? No es algo que se pueda entrenar. En el fútbol de nuestra generación teníamos una preparación muy mala, recuerdo que teníamos que hacer seis o siete kilómetros de carrera que yo no necesitaba porque era velocista, hacía 30-35 sprints por partido, creía que tenía que llegar a los 40, pero no podía convencer a los entrenadores de ello. Con Cúper, porque hay que hablar de él, hacíamos un calentamiento de tres kilómetros. Menos mal que las cosas han mejorado con los años”, disparó en una crítica al entrenador argentino que lo tuvo en el Inter de Italia.

Además, recordó algunas historias con Romario, otro crack del vecino país. “Era un hijo de ... porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle los botines”, reveló. “Romario me dijo un día de repente: ‘preparate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes...’ Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que Romario estaba tratando de cansarme para quitarme el puesto”, confesó. Romario contó hace unos días que tenía relaciones sexuales antes de los partidos. Ambos conformaron la delantera titular de su selección durante varios partidos en 1997.

Aunque reconoció que “en Estados Unidos 94 no jugué ningún minuto, pero aprendí mucho de Bebeto y Romario, fueron una inspiración para mi”. En ese Mundial fue campeón e integró el plantel dirigido por Carlos Alberto Parreira. Por su nivel en el PSV (1994 a 1996) y luego en el Barcelona (1996/1997), Mario “Lobo” Zagallo le dio la titularidad en el Scratch con el que fue figura, goleador y campeón mundial en Corea-Japón 2002 y también consiguió dos Copa América (1997 y 1999).

Ronaldo destacó el profesionalismo de Lionel Messi (REUTERS/Agustín Marcarian)

Sobre sus preferencias de centro delanteros en la actualidad, aseveró que “Benzema en mi opinión, pero Lewandowski está muy cerca. Haaland llegará a ser muy fuerte, tal vez incluso el número uno, pero no tiene la técnica de los dos primeros ¿Y Mbappé? Es muy fuerte, tiene esa velocidad y frialdad ante el arco que le llevará a ser el número uno”.

“Y he leído la noticia de que se irá al Real Madrid y cobrará 50 millones al año.... Nos hemos equivocado de generación (risas). La industria del fútbol está creciendo tanto que es justo que las estrellas reciban cada vez más dinero. Si hoy es así, es porque hubo jugadores que los inspiraron, como lo hicimos nosotros”, concluyó.

Ronaldo sin dudas inspiró a otras generaciones con sus gambetas en una baldosa, su explosión para encarar y definiciones letales en el área. Marcó una época desde sus inicios en el Cruzeiro en 1993 cuando le convirtió un golazo a Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 1994. En Europa también jugó en el Real Madrid y en el Milan, antes de regresar a su país para hacerlo en el Corinthians, donde se retiró en 2011.

Luego siguió ligado al fútbol con sus negocios y compró el Real Valladolid y también es el principal accionista del Cruzeiro, al que sueña con volverlo a poner en los primeros planos, ya que sigue en la Serie B, la segunda categoría de Brasil.

