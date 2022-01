Cultura del trabajo y mentalidad ganadora: el video de Rafa Nadal a los 14 años que se viralizó luego de convertirse en el máximo ganador de Grand Slam

En su adolescencia, el tenista habló de la clave de su éxito y los secretos de su mentalidad ganadora

En la final del Abierto de Australia que lo consagró como el máximo ganador de torneos de Grand Slam de la historia, Rafael Nadal dio una muestra de su tenacidad. A los 35 años, batalló durante casi cinco horas y media ante el ruso Daniil Medvedev, número dos del ranking y una década más joven que el español, para llevarse un título que lo deposita sin dudas entre los más grandes de todos los tiempos del deporte mundial.

Ese sacrificio y ese espíritu ganador del que dio cuenta el nacido en Mallorca es producto de una formación que recibió desde que era muy pequeño. Prueba de ello es el video que se viralizó en las redes sociales una vez que Rafa selló su victoria en Melbourne. El fragmento de escasos 19 segundos muestra unas declaraciones que hizo a sus 14 años y con las que dejó en claro cuáles son las bases de su éxito actual.

“¿Ahora qué piensas hacer?”, fue la pregunta que le hizo el periodista al pequeño Nadal luego de conquistar en el año 2000 el Les Petis As, un torneo internacional que aglomera jóvenes de entre 12 y 14 años en Tarbes, Francia, y que tiene entre sus ganadores a tenistas de la talla del español Juan Carlos Ferrero, el francés Richard Gasquet, el estadounidense Frances Tiafoe, la rusa Anna Kournikova, la suiza Martina Hingis o la belga Kim Clijsters.

La respuesta dejó en claro que desde niño le inculcaron al español la cultura del trabajo para poder llegar a la cima: “Seguir entrenando. Es importante ganar este torneo pero eso no significa que vayas a ser muy bueno. Hay que seguir entrenando”.

Rafael Nadal posa con el trofeo del Abierto de Australia (Reuters)

Vale destacar que Rafa nació dentro de una familia de deportistas, ya que dos de sus tíos fueron profesionales. Miguel Ángel Nadal fue futbolista del FC Barcelona y del Mallorca, mientras que Toni Nadal fue tenista y el entrenador de su sobrino durante la mayoría de su carrera, ya que trabajaron juntos desde sus inicios hasta 2017.

Ese pensamiento del Rafa de los 14 años se traslada hasta la actualidad. En una entrevista que brindó a los diarios As de España y L’Equipe de Francia luego de ganar en Australia, dijo: “Pensaba que a lo mejor era difícil volver a jugar. Porque estaba trabajando sin ver evoluciones positivas en el pie, con muchos días de frustraciones y momentos difíciles con el equipo. También conversaciones con mi familia sin ver un camino a seguir que fuera viable. Pero poquito a poco las cosas fueron a mejor, los tratamientos hicieron un poquito su efecto. Ya sabemos que lo que tengo no tiene solución, pero al menos había que intentar buscar algo que me permitiera poder jugar. Y estas tres semanas me han permitido hacerlo, algo que para mí es increíble”.

La dolencia que aqueja al manacorí se ubica en el escafoides (situado en el vértice del arco interno y parte esencial del esqueleto del pie) y es crónica. “Cuando uno tiene la ilusión de seguir y se esfuerza diariamente como he hecho durante todos estos meses, tiene la ilusión de volver y sentirse jugador, profesional y competitivo. Para mí, evidentemente, ganar el torneo ha sido increíble, pero creo que verme realmente competitivo y otra vez jugador de tenis profesional, ser capaz de entrenar y de pelear con los mejores hace que esa sensación sea igual de bonita que llevarse el título”, recalcó.

Tras ganar ese torneo a los 14 años, la carrera de Nadal comenzó a dar pasos agigantados. Fue semifinalista en 2002 de Wimbledon en la categoría junior, pese a jugar ante contrincantes mayores a él y, ese mismo año, disputó su primer partido como profesional en el Internacional Series de Mallorca, a poco más de un mes para cumplir los 16. El español, que ganó un total de 90 títulos a lo largo de su carrera (el primero fue en Sopot 2004), cuenta con grandes hitos dentro de su exitosa trayectoria deportiva, que este domingo se coronó con el título de Grand Slam número 21°.

