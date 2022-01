18 frases de Gonzalo Higuaín: por qué no volvería al fútbol argentino, su consejo a Messi y el mensaje para sus críticos

Gonzalo Higuaín es una de las figuras del Inter de Miami (Foto: Inter Miami)

Este lunes Gonzalo Higuaín pasó por los micrófonos de TyC Sports en una profunda entrevista que brindó desde Miami, mientras aguarda por el reinicio de la tempora de la Major League Soccer (MLS). El ex delantero de la Juventus y del Real Madrid habló del presente del seleccionado argentino y además hizo un análisis sobre por qué cada vez hay mayor diferenica entre la liga nacional y Europa.

El goleador que ahora se destaca en el Inter de Miami se mostró conntento de que Lionel Messi haya podido consagrarse con el combinado albiceleste, nada menos que ante Brasil en el Maracaná, y sintetizó aquella consagración como un premio al esfuerzo: “El que sigue lo consigue”. “El destino estaba escrito así, a nosotros no se nos dio y creíamos que era el momento de dar un paso al costado”, sostuvo en relación a futbolistas como Javier Mascherano, Lucas Biglia o Sergio Romero, quienes durante años representaron a la Selección pero no consiguieron levantar un trofeo.

Además, dejó en claro que su ciclo en la Selección está cumplido: “Yo me fui de la Selección sabiendo que di absolutamente todo. ¿Volver y no estar al 100 y no poder dar todo lo que tengo? Primero eso sería traicionarme a mí y después hacerle un mal a la Selección, y volver a esa burbuja que no tengo ganas de estar si no estoy 100 por ciento convencido”.

Por otro lado, se lamentó porque los jugadores argentinos aceptan ofertas de clubes que no están en la elite mundial, con tal de marcharse del país: “No digo que esté bien o mal, es lo que pasa. Los talentos se nos van rápido, no es como antes que esperan a un equipo grande de Europa, ahora a la primera, cualquier chico talentoso se va”. Puso allí el caso de Gonzalo Pity Martínez, quien después de ser campeón con River Plate de la Copa Libertadores se fue al Atlanta United de la MLS.

A su vez, se mostró feliz por el fichaje de Julián Álvarez al Manchester City, e hizo hincapié en que hacía muchos años que River no vendía a un futbolista directamente a un club tan importante como el cuadro inglés. En este sentido, descartó por completo un posible regreso, incluso si lo llamara Marcelo Gallardo: “Me enorgullece que me pidan para River, pero no. Mi papá, yo, mi hermano somos felices acá, para qué cambiar. Esta felicidad que tengo ahora no lo cambio por nada del mundo. Veo disfrutar a mi hija, a mi mujer a mi papá, no quiero sufrir más. Mi mamá desde arriba siempre nos va a querer ver felices y yo le prometí a mi vieja no sufrir más”.

Con rspecto a quienes lo critican, Higuaín aclaró que nunca vivió un episodio cara a cara: “Las críticas siempre fueron desde atrás de una computadora. Cuando te ven, te felicitan. En su momento los sufrí, hoy estoy más grande, más maduro”.

Manuel Lanzini, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín en un entrenamiento de la selección argentina (EFE)

Las mejores frases de Gonzalo Higuaín

La selección argentina

El que sigue lo consigue, nosotros tomamos otra decisión, otro camino y felices por los chicos que lo han logrado. El destino estaba escrito así, a nosotros no se nos dio y creíamos que era el momento de dar un paso al costado.

Hemos vivido una experiencia maravillosa en al Selección y hay que quedarse con lo vivido, mas allá de no haber podido coronar y que la gente te juzgue por eso.

Yo me fui de la Selección sabiendo que di absolutamente todo. ¿Volver y no estar al 100 y no poder dar todo lo que tengo? Primero eso sería traicionarme a mí y después hacerle un mal a la Selección, y volver a esa burbuja que no tengo ganas de estar si no estoy 100 por ciento convencido.

Lamentablemente no se nos dio, pero me voy orgulloso de que di todo en la Selección. Por algo estuve más de 10 años citado permanentemente y siendo en la mayoría de los casos titular.

Julián Álvarez y el fútbol argentino

A Julián Álvarez le veía cosas de 9, aun viéndolo como carrilero por derecha.

Hoy el fútbol es mucho más sistematizado, más táctico que cuando yo me fui a Europa. Te imponen jugar a dos toques y tenés otra velocidad de fútbol y de ritmo por el simple hecho de que los mejores siempre van para allá.

En el fútbol argentino, ya sea por un tema económico o porque te empuja la sociedad, (los jugadores) se van. Se van a China o a Arabia Saudita. Entonces los pocos talentos que estamos sacando, se van. Antes no se iban tan fácil. No digo que esté bien o mal, es lo que pasa. Los talentos se nos van rápido, no es como antes que esperan a un equipo grande de Europa, ahora a la primera, cualquier chico talentoso se va.

Me resulta sorprendente que (los jugadores de River Plate) hayan ganado la final más importante del continente en el Bernabéu a ojos del mundo y no hayan podido irse a un equipo top de Europa.

A mí si no era Real Madrid, yo no me iba de River.

Hoy se mira más lo económico que lo deportivo. Antes de Julián las ultimas ventas de River… no sé cuál fue la última venta a un club Top.

La posibilidad de que Messi se retire en el Inter de Miami

Eso está en la cabeza de Lionel, yo creo que acá lo van a volver loco, hay mucha descendencia latina acá. Donde camina, Messi deja su huella y su sombra, pero creo que acá lo van a volver loco. Si él decide venir a retirarse acá sería fenómeno, es un fútbol menor que está creciendo muchísimo. Pero es una decisión que le cabe a él.

El presente de Esequiel Barco y Nicolás Figal, nuevos refuerzos de River Plate y Boca Juniors, respectivamente

Cuando Barco jugó contra nosotros nos volvió locos. Es rápido, eléctrico, va con ritmo. Llega con ritmo.

Con Nico (Figal), se me fue un amigo. Se va a un equipo grande y es una buena oportunidad para él a jugar copa libertadores. Me hice muy amigo, es súper profesional y creo que le puede aportar mucho a Boca. Le deseo el mayor de los éxitos.

Nico tiene buen pie y cuando tiene que hachar, hacha.

Por qué no vovlería al fútbol argentino

Acá vivo tranquilo, logré la estabilidad emocional que quería. Me siento muy feliz, pleno y es una ciudad que me trajo lo que venía buscando todos estos años: tranquilidad y poder hacer cosas cotidianas con mi familia. Acá hay mucho respeto. La gente es muy respetuosa, quieren ver shows cuando van a ver fútbol. Los argentinos que te cruzás te felicitan o te dicen ‘qué buena carrera hiciste’ y decís, ‘qué loco, cómo me insultaban allá y acá recibo felicitaciones’.

Las críticas siempre fueron desde atrás de una computadora. Cuando te ven, te felicitan. En su momento los sufrí, hoy estoy más grande, más maduro.

¿Si Gallardo me puede convencer para venir a River? No. Me enorgullece que me pidan para River, pero no. Mi papá, yo, mi hermano somos felices acá, para qué cambiar. Esta felicidad que tengo ahora no lo cambio por nada del mundo. Veo disfrutar a mi hija, a mi mujer a mi papá, no quiero sufrir más. Mi mamá desde arriba siempre nos va a querer ver felices y yo le prometí a mi vieja no sufrir más.

Yo a River le tengo un amor eterno y los hinchas de River lo saben.

