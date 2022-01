Está disputando la Copa África y contrató a un doble para que rinda un éxamen por él: la increíble confesión del detenido

El delantero Mostafa Mohamed juega en el Galatasaray de Turquía (Getty Images)

El futbolista egipcio Mostafa Mohamed disputa actualmente la Copa Africana de Naciones (CAN) en Camerún y esta semana debía rendir un exámen en la universidad en la que cursa en su país. Como le era imposible presentarse el jugador le pidió a otra persona que lo haga por él y fue descubierto.

Un responsable del instituto universitario de El Cairo, donde Mohamed está inscrito, se dio cuenta de que el estudiante que se presentó con su nombre no era el delantero de 24 años del Galatasaray, sino un diplomado en Literatura. Por eso, de inmediato realizó la denuncia.

El joven detenido confesó rápidamente y explicó que lo hacía para “ayudar a un amigo”, según la información publicada por medios estatales. Aunque, una investigación buscará descubrir si en realidad este hombre cobró dinero por reemplazar al deportista.

En las redes sociales del país más poblado del mundo árabe, donde el fútbol es el deporte rey, los internautas comentaron y bromearon sobre el incidente. “El Ministerio de Enseñanza Superior, los 100 millones de egipcios y todos los aficionados al fútbol de África saben que Mostafa Mohamed está en Camerún, ¡es el fraude más idiota del siglo!”, escribió uno de ellos en Facebook.

La trampa no se detuvo ahí: en su confesión, el detenido, cuya identidad no fue revelada, contó que no era la primera vez que reemplazaba al futbolista: “Ya pasé tres exámenes” en lugar de Mostafa Mohamed, dijo al fiscal. Esta declaración deja expuesta la estrategia del delantero, quien ahora podría ser expulsado de la universidad. Además, pone en duda todo su desempeño a lo largo de sus estudios.

Hasta el momento, el hombre que se desempeña en el Galatasaray de Turquía y que está en la mira del Sevilla de España no ha hecho comentarios al respecto. El seleccionado de Egiptodebe enfrentar el miércoles a Costa de Marfil por los octavos de final de la Copa África y en caso de avanzar chocará ante el ganador del cruce entre Marruecos y Malawi que se disputará ese mismo día.

Mostafa Mohamed es uno de los mejores futbolistas de su país. Surgido de la cantera del Zamalek, estuvo varios años a préstamo en diferentes equipos de la Premier League de Egipto y en las últimas dos temporadas se ha asentado en el equipo turco, en donde lleva 14 goles en 44 partidos. Sus destacadas actuaciones han provocado que su apellido suene en los pasillos del Sanchez Pijuan ya que el Sevilla podría contratarlo a mediados de este año para la campaña 2022/23 por una cifra cercana a los USD 6,5 millones.

