El futbolista de campo que atajó en la Copa África reveló que se inspiró en un personaje de Súper Campeones

Chaker Alhadhur fue el héroe de Comoras (Reuters)

Esta semana se vivió un momento inédito en la Copa Africana de Naciones cuando el debutante Comoras tuvo que afrontar el duelo de los octavos de final ante Camerún sin arquero y, por obligación, apeló a un jugador de campo para ocupar esa posición. Pese a la derrota por 2 a 1, el seleccionado isleño quedó en la historia y Chaker Alhadhur se transformó en un ídolo por su actuación.

En una entrevista publicada por el diario Marca, el lateral que se ubicó bajo los tres palos en el duelo del lunes habló sobre su singular experiencia: “Un día antes del partido me dijeron los entrenadores que me habían elegido para ser portero si los habituales seguían dando positivo (de coronavirus) el lunes. La verdad es que nunca había jugado de portero, sólo en casa por diversión, cuando era pequeño”. Es que un brote de Covid-19 afectó al plantel del combinado africano que solo tenía 18 jugadores disponibles, ninguno de ellos arquero.

“Me eligió el segundo entrenador del equipo junto con el entrenador de porteros. Pensaron que podría jugar como una especie de líbero porque tengo una buena calidad técnica con el balón”, contó Alhadhur quien tuvo una destacada actuación en la caída de su equipo y acumuló un puñado de atajadas impresionantes, para alguien que no ocupa ese rol. En la charla, reconoció que se inspiró en un personaje del popular animé Súper Campeones para atajar ante Camerún: “Benji Price hace paradas bastante más bonitas que las mías, pero es cierto que era un dibujo animado que siempre me encantaba de niño y enseguida pensé en él como referente”.

Benji Price, el arquero de Súper Campeones

El humilde seleccionado de Comoras, una nación con menos de 900 mil habitantes que se encuentra en unas islas al sudeste de África, tuvo un partido cargado de obstáculos porque a sus bajas por coronavirus, que incluyó la ausencia de su director técnico, se sumó la expulsión de Nadjim Abdou a los seis minutos. “Sentía una enorme presión antes del partido. Luego llegó la tarjeta roja al capitán y pensé que iba a vivir una pesadilla, pero al final mis compañeros hicieron un gran trabajo obligando a los cameruneses a lanzar desde fuera del área. Ese esfuerzo me dio mucha confianza y pudimos hacer un gran partido”.

Comoras perdió 2-1 en los octavos de final y quedó eliminado ante el combinado anfitrión y máximo candidato al título. Pese a eso, la actuación de Alhadhur quedará en la historia y varios de sus colegas ya se lo han hecho saber: “Me han felicitado numerosos jugadores, Onana (arquero de Camerún) me abrazó al final del partido... he recibido un montón de cariño, pero nada como las felicitaciones de mi familia, mis amigos y de los aficionados comorenses”.

Por su parte, Camerún jugará los octavos de final de la Copa África ante Gambia el domingo en búsqueda de un lugar en las semifinales. Los otros duelos serán: Burkina Faso vs. Túnez; Marruecos vs. el ganador de Costa de Marfil y Egipto; y Senegal vs. el ganador de Mali y Guinea Ecuatorial.

SEGUIR LEYENDO: