La historia de la stripper que logró su primera victoria en UFC: “Fui bailarina exótica durante 13 años”

(@lilmonsterdemo)

Además de grandes peleadores, el mundo de la UFC reúne historias de vida variadas y sorprendentes. En esta ocasión, la de Vanessa Demopoulos fue la que trascendió fronteras después de su victoria ante la argentina Silvana Juárez en el UFC 270 por la categoría paja.

Es que, tras su triunfo por sumisión, la greco-estadounidense reveló que hace solo dos meses que comenzó a entrenar a tiempo completo en el gimnasio para centrarse de lleno en este deporte ya que hasta antes de eso lo combinaba con otra disciplina aeróbica.

“No creo que sea un secreto, fui una bailarina exótica durante 13 años. Y en realidad no lo dije en el micrófono, pero me gustaría decirlo ahora mismo: dejé de ser stripper para continuar con los entrenamientos”, detalló Lil Monster después de lograr su primera victoria en la mayor empresa de MMA del mundo.

(@lilmonsterdemo)

“Dejé de bailar hace unas seis u ocho semanas sólo para poder concentrarme a tiempo completo en el MMA y tomarme esto extremadamente en serio en el gimnasio todos los días”, sentenció Demopoulos, también escritora y autora del libro Stripper Bible.

La luchadora de 33 años, especializada en jiu-jitsu, comentó en una entrevista a Combat Press en 2018 que encontró el kickboxing a través del pole dance (baile en barra). “He sido una bailarina exótica durante 11 años. Me descubrieron como bailarina, y me dijeron que si ponía la misma determinación y mentalidad en la lucha, me iría genial”, recordó.

(@lilmonsterdemo)

A su vez, Demopoulos contó que se crió dentro de la industria de la noche: “Mi padre era Dj y manager. Mi mamá era una artista exótica. Para mí esto era simplemente seguir a la familia. Cuando comencé fue agradable tener ese tipo de orientación de mis padres para decirme qué estaba bien y qué estaba mal para no ir por el camino equivocado”.

(@lilmonsterdemo)

La luchadora, que debutó con derrota frente a J.J Aldrich el pasado 28 de agosto del 2021, explicó que, “el pole dance requiere mucha agilidad, mucho control corporal, destreza y flexibilidad. Tienes que ser rápida con tus reacciones. El baile en barra es un desafío a la muerte, en el sentido de que estás literalmente aguantando el peso con una extremidad, y con un movimiento en falso estás acabada”.

Si bien la greco-estadounidense está centrada de lleno en escalar posiciones dentro de su categoría para conquistar el título, mantiene en paralelo su faceta como escritora y empresaria, al crear una consultoría para artistas exóticos, junto a libros que sirven de instructivos para esa industria.

(@lilmonsterdemo)





SEGUIR LEYENDO