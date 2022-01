“Quedamos mal”, Rodolfo Pizarro habló sobre su salida de Chivas en 2018

Aficionados especularon que Rodolfo Pizarro podría regresar a Chivas (Foto: Instaghram @rpizarrot)

Rodolfo Pizarro fue uno de los futbolistas fundamentales para que el equipo dirigido por Matías Almeyda conquistará su título liguero número 12 en el torneo de Clausura 2017. Su presencia en el terreno de juego demostraba liderazgo, soltura y garantía de gol, por lo que la afición confió en él como un jugador que cobraría mayor relevancia en la historia del club. No obstante, en medio de la polémica, en junio de 2018 se confirmó su salida hacia los Rayados de Monterrey, Casi cuatro años después rompió el silencio.

Con su regreso a la Liga MX, después de experimentar un par de temporadas con el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), el mediocampista aprovechó para aclarar las dudas sobre su salida del Rebaño. Durante una entrevista para el medio TUDN, contó las diferencias que experimentó con José Luis Higuera, funcionario del Verde Valle que abandonó la dirección general de la institución en 2019.

“Si le tengo que decir las cosas a alguien que no se me hace justo o algo que me prometieron pues lo voy a hacer. Esa es mi filosofía, ir de frente. Entonces a lo mejor y sí, sí quedamos mal, a lo mejor, no lo sé. Con Higuera sí hubo muchas (discusiones) pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con alguien de allá (Chivas)”, contó horas después de ser presentado como refuerzo de los Rayados de Monterrey.

José Luis Higuera pudo haber sido determinante para que Pizarro saliera de la institución rojiblanca (Foto: Fernando García Carranza García/ Cuartoscuro)

Y es que luego de haber conseguido el título, los problemas extracancha comenzaron a inundar los pasillos de la institución. La situación se notó en el radical cambio deportivo del Rebaño de un torneo a otro, así como en el descontento de Matías Almeyda. En el caso de Pizarro, una de las situaciones que fomentó su desencuentro con Higuera fue el incumplimiento con el pago de bonos por los logros en el torneo del campeonato. Incluso, se sintió con la jerarquía para reclamar a nombre del equipo.

“Creo que en ese momento sí era de los principales que encabezaba eso. No porque fuera problemático, sino porque no podía hacerlo. Era uno de los principales líderes en el equipo, futbolísticamente hablando, y también yo era de los pocos que podían pelear eso. De los que podían exigir y la verdad nunca he sido un jugador que me esconda en nada. Voy de frente”, aclaró.

Después de un breve paso por Monterrey, Pizarro optó por probar suerte en el futbol estadounidense. Mientras eso pasó, la situación deportiva se agravó de tal manera que acceder a la liguilla se convirtió en uno de los principales objetivos a conseguir en cada semestre. La directiva sufrió profundas transformaciones con la llegada de Amaury Vergara y Ricardo Peláez para rescatar el proyecto deportivo, aunque los resultados no fueron los esperados.

Rodolfo Pizarro vivirá su segunda etapa con los Rayados de Monterrey (Twitter/@Rayados)

En medio de la desesperación y la urgencia por estabilizar la situación del Rebaño, aunado al interés de Pizarro por cambiar de equipo después de su insulso paso por la MLS, los rumores sobre el posible regreso del seleccionado nacional a Guadalajara comenzaron a tomar mayor fuerza. Incluso, diversos expertos recomendaron su fichaje para elevar el nivel de la institución, aunque al final los Rayados ganaron la partida.

“Mucho tuvo que ver la directiva de Monterrey, la verdad siempre mostró ese deseo que yo estuviera aquí y creo que todos siempre quieren estar donde la gente de atrás quiere que estés. Desde un momento siempre fueron muy serios pese a que en un pasado yo había hecho las cosas mal. Ellos siempre estuvieron ahí. Vengo muy contento, vengo a jugar como un aficionado más a entregarme y ponerle más estrellas a esta playera”, declaró.

Así, Pizarro buscará superar el mal momento que atravesó en Estados Unidos. Con la mirada puesta en dar su mejor versión con los Rayados, también tendrá el objetivo de ser uno de los jugadores indiscutibles para la disputa del Mundial de Qatar 2022 con México.

