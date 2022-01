La viuda de George Best asegura que el fantasma de su difunto marido está en su casa: el revelador video

Cámaras grabaron el movimiento de un libro y la mujer asegura que es el fantasma de su esposo

Esta semana el programa de televisión Mi Casa Está Embrujada visitó la mansión que posee Alex Best, la viuda de Geogre Best, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, quien murió en 2005. La ex modelo de 53 años ha sostenido desde entonces que el fantasma de su difunto esposo está dentro de su hogar.

El ciclo que se emite por el canal Discovery visitó la casa de la mujer e instaló un equipo de cámaras para que capturen todo lo que ocurría dentro de la propiedad, luego de que la dueña insistiera en que es común que los objetos se muevan solos o se escuchen sonidos extraños por la noche. “Estoy convencida de que los espíritus han venido a visitar mi casa de 200 años”, sostuvo y agregó: “Y ahora creo que George podría haber sido uno de ellos”.

Alex recordó que todo comenzó en 2005, tras la muerte del ex futbolista: “El día del funeral de George me hospedaba en un hotel de Belfast. Recuerdo que fue un comienzo temprano ese día y obviamente fue muy emotivo. Justo cuando salía por la puerta del hotel, la ducha se abrió al máximo, por sí misma”.

Los expertos pudieron capturar con sus cámaras infrarrojas el momento en el que en plena noche un libro se movió de su lugar en la estantería sin que nadie lo tocara, algo que se aprecia de manera perfecta en el video. Lo más curioso es que se trata de la biografía de George Best, motivo por el cual la viuda no cree que sea una casualidad: “Algo así sería típico de George. Antes de ese momento, pensaba que el espíritu solo era un niño porque era travieso y juguetón, pero George también era travieso. Siempre estaba jugando y tratando de hacer reír a la gente”.

Los expertos calificaron el descubirmiento como algo “increíble” y admitieron que no es usual grabar un movimiento tan soprendente como el de ese libro. Incluso, para uno de ellos ese video es prueba suificiente de que hay espíritus en la propiedad.

George Best es uno de los máximos ídolos del Manchester United

La ex modelo de 53 años estuvo casada con el ídolo del Manchester United durante 10 años, hasta su divorcio poco antes de su muerte: “Nunca habíamos discutido lo que pensábamos sobre fantasmas y cosas así, porque yo siempre fui muy escéptica sobre estas cosas hasta que empezó todo esto. Pero George y yo teníamos un lado espiritual y una fe fuerte”.

Best, quien nació en Belfast, Irlanda del Norte, jugó 10 años en el equipo inglés y conformó el mejor tridente de la historia del fútbol británico junto a Bobby Charlton y Denis Law, bautizado como “La Santísima Trinidad”, delantera que hoy tiene su estatua en la puerta del estadio Old Trafford. Con los Diablos Rojos ganó seis títulos, incluida la Copa de Europa (actual Champions League) de 1968.

