Por qué Fernando Schwartz salió de Televisa y cómo se enteró

En Televisa Deportes existió un periodista deportivo que con su carácter se abrió paso entre la competencia y la exigencia de la televisora, fue Fernando Schwartz. Especialista en fútbol y juegos olímpicos Schwarz tuvo una amplia trayectoria en la televisora de Chapultepec hasta su salida en el año 2000.

Tras 23 años en la cadena televisiva sorprendió a los espectadores con su salida de la empresa a dos años de que empezara la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. A pesar de su amplia experiencia en Televisa salió para integrarse a Telemundo.

En una entrevista con Antonio de Valdés, Fernando Schwartz compartió los detalles de cómo es que pasó su cambio de trabajo y qué lo orilló a hacerlo. Durante varios años llevó la dirección de la sección deportiva de Televisa pero diferentes cambios internos lo dejaron fuera del proyecto.

Fernando Schwartz contó por qué salió de Televisa en entrevista con Toño de Valdés (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

Fue ahí cuando buscó otras opciones y se acercó a la cobertura de la Selección Mexicana, logró hacerse de la fuente del Tri y viajaba con el equipo azteca para tener la máxima cobertura de los partidos oficiales y amistosos del Tricolor.

Pero como en todo equipo, existieron enemistades internas y Fernando Schwartz empezó a marcar su diferencia con Alfredo Domínguez Muro y Edgar Valero, colaboradores de Televisa Deportes de aquel tiempo.

Schwartz no se llevaba bien con ellos y cada que recibía alguna indicación por parte de ellos, la analizaba y criticaba si de verdad requerían de su trabajo o era una tarea sin sentido. Así que antes de verse afectado por la rivalidad interna prefirió renunciar.

Fernando Schwartz recordó una vez en la que Edgar Valero intentó mandarlo a una cobertura sin algún propósito exacto (Foto: Facebook@Fernando Schwartz)

“En enero yo decidí irme de Televisa porque no estaba de acuerdo con Domínguez Muro y con Valero prácticamente porque ni me llevaba con ellos y había mucho choque”

Dentro de los últimos eventos que cubrió con la Selección Mexicana se trató de la Copa Confederaciones, Copa América, un viaje a Hong Kong, China. Durante 1998 al 2000 notó que su roce con Domínguez Muro y Valero no le traería cosas positivas, por lo que aceptó una oferta de Telemundo.

Incluso, durante la misma entrevista recordó una vez en la que Edgar Valero intentó mandarlo a una cobertura sin algún propósito exacto. “Un día llegó Valero a mi oficina, antes del mundial del 98, y me dice: ‘Oye te vas a la reunión de técnicos en Zúrich’, ‘¿Quién dijo (respondí)’, ‘Digo yo’, ‘Tu palabra no vale, no voy’, y no fui”, relató el periodista deportivo.

Un día antes de la renuncia de Fernando Schwartz hubo una junta para crear Televisa DEPORTES (Foto: REUTERS/Jose Luis González)

Enfatizó en que no le gustaba seguir las órdenes de Domínguez y Valero por lo que empezó a demostrar actitud para no estar bajo el yugo de sus compañeros que buscaron sobreponerse a él. Fue así como decidió hablar con Ricardo Pérez Teuffer, quien en aquel momento era uno de los productores de la televisora.

Le presentó su renuncia y expuso la oferta que tenía en puerta para probar en la televisora estadounidense. Pérez Teuffer aceptó y lo dejó concluir el calendario de competiciones del Tri en el primer semestres del 2000.

El productor aceptó su propuesta y pactaron su renuncia para el 5 de mayo del 2000 (Foto: Facebook/@Fernando Schwartz)

“Yo no agachaba la cabeza con ellos porque nunca entendí por qué los trajeron, la verdad nunca lo entendí entonces en el 2000 yo hablo con Ricardo Pérez Teuffer. Ya tenía una oferta de Telemundo y le dije a Ricardo: ‘Oye, te cumplo tales torneos y me despido en mayo’”, recordó.

El productor aceptó su propuesta y pactaron su renuncia para el 5 de mayo del 2000. Incluso para no causar escándalo y morbo, Fernando Schwartz sacó sus cosas de la empresa en sábado para que sus compañeros no lo vieran y especularan sobre él, ya que un día antes hubo una junta con la que se formaría oficialmente Televisa Deportes para lanzarlo al aire.

