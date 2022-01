Quiénes son los futbolistas mexicanos que no han encontrado equipo de cara al Clausura 2022

(Fotos: especial)

El torneo Clausura 2022 de la Liga MX está a una semana de arrancar y para algunos jugadores esta semana es clave pensando en continuar con su carrera futbolística, pues el mercado de fichajes ve sus últimos días de contrataciones.

Equipos como Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey, Mazatlán y Toluca han dado la nota por la cantidad de contrataciones que han hecho, varias muy mediaticas y del extranjero. Sin embargo, hay algunos elementos nacionales que se mantienen sin equipo en el inicio del 2022.

Jair Pereira

El ‘Comandante’ se quedó a mediados de 2021 sin contrato después de su paso por Necaxa. El exlíder del Guadalajara no ha encontrado un nuevo club a sus 35 años de edad.

Giovani dos Santos

El América decidió no renovar al exseleccionado nacional de 32 años. El futbolista no ha logrado obtener un nuevo equipo y en los últimos meses se ha mencionado que el formado en Barcelona contempla retirarse.

Marco Fabián

Su último equipo fue Bravos de Juárez, en un contrato que duró apenas un torneo. Al final del Apertura 2021, no fue renovado por el equipo y, hasta el momento, no ha sido fichado por ningún club. Hace unos días sonó para el Guadalajara, pero al final dicha opción no se hizo realidad.

Oribe Peralta

El veterano delantero y medallista de oro vio cómo hace unos días el Guadalajara anunció su salida, mientras que el ‘Cepillo’ dio a conocer un comunicado en el que descarta su adiós del futbol. Hasta ahora no se sabe de un equipo que busque ficharlo para el Clausura 2022.

Enrique Palos

El veterano portero de 35 años de edad cumplió seis meses sin contrato. A pesar de su dilatada experiencia en Primera División, el cancerbero no ha encontrado club después de su último paso con el cuadro de Juárez FC.