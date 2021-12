Luto en Chivas: quiénes son los tres campeonísimos que murieron en 2021

Jamaicón Villegas, Sabas Ponce y Tigre Sepúlveda murieron en 2021 (Fotos: Twitter/@RojoyBlanco1906 -@chivas)

La esencia ganadora y legendaria que las Chivas del Club Deportivo Guadalajara consiguieron a lo largo del Siglo XX se diluyó notablemente durante el 2021. Uno de los rasgos más evidentes de la pérdida fueron los pésimos resultados deportivos que obtuvo el rebaño en el Guard1anes 2021 y el Grita México Apertura 2021. No obstante, la muerte del Jamaicón Villegas, Tigre Sepúlveda y Sabas Ponce ocasionó la pérdida de tres pilares del legendario Campeonísimo.

Este viernes 24 de diciembre de 2021, las Chivas confirmaron el fallecimiento de José Villegas Tavares, mejor conocido como el Jamaicón. Aunque se desconoce el motivo de su deceso, desde hace un par de años se reportó que su salud se encontraba en una situación delicada. El defensor fue reconocido por su gallardía a la hora de enfrentar a los ofensivos rivales. Incluso, su calidad fue tal que logró mantener a raya al legendario delantero Garrincha.

Antes de llegar a las Chivas, probó suerte con el Club Deportivo Imperio, así como con los Reboceros de La Piedad. No obstante, la no retribución económica lo hizo renunciar a su sueño de ser futbolista profesional, pero en 1952, los directivos del Rebaño acudieron a la textilera donde trabajaba para convencerlo de integrarse a su plantel. Desde entonces, y hasta el año de 1972, formó parte del equipo.

Brilló con los rojiblancos y la Selección Mexicana gracias a sus buenas cualidades en el terreno de juego. No obstante, cuando se encontraba lejos de su tierra natal, sus habilidades se desvanecían. En los encuentros de preparación rumbo al Mundial de Chile 1962, permitió una goleada sobre México por su nostalgia, y es que refirió que “extrañaba a su mamacita, que llevaba días sin tomarse una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra”, contó Carlos Calderón.

La noticia sobre el fallecimiento de Sabas Ponce Labastida fue confirmada el 4 de octubre de 2021, a sus 84 años. Luego de padecer una enfermedad que lo mantuvo postrado los últimos meses de su vida, su sobrino José Ponce confirmó su muerte. “Les informo la triste noticia, Sabas Ponce ha fallecido, leyenda del campeonísimo, ocho títulos de liga (récord en liga mx), dejan un gran legado rojiblanco. Descanse en paz, tío”, difundió en su perfil de Twitter.

Ponce Labastida fue visto jugar cuando disputaba la liga Interparroquial de Jalisco. Se integró al equipo de las Chivas a los 15 años de edad y en 1954 debutó en el primer equipo. De acuerdo con testimonios de la época, su papel fue el de generador de juego y fue catalogado como el cerebro del equipo gracias a su habilidad para el manejo del balón y precisión tanto en sus disparos como en los pases. Todo ello lo llevó a jugar en la Selección Mexicana.

Guillermo Sepúlveda Rodríguez, a quien también se le conocía por el mote de Tigre, fue el primero de los tres campeonísimos en perder la vida. La noticia sobre su deceso fue confirmada el miércoles 19 de mayo de 2021, a los 86 años. En aquel momento no se dieron a conocer las causas que originaron su deceso. Al igual que sus dos compañeros, se convirtió en uno de los principales artífices de la rivalidad con las Águilas del América.

Durante la disputa del Campeón de Campeones en 1954, Sepúlveda fue expulsado del encuentro. En su camino a la banca pronunció una de las frases más significativas para los aficionados rojiblancos. Después de despojarse la playera, la mostró a los jugadores y aficionados rivales para pronunciar la frase “Con esa tienen”. Con seis trofeos de liga obtenidos, ingresó al Salón de la Fama del Futbol en 2017.

El Jamaicón Villegas, Tigre Sepúlveda y Sabas Ponce pertenecieron al equipo que ganó siete títulos de liga, seis trofeos de campeón de campeones, una copa y un campeonato de Concacaf entre 1956 y 1965. En la actualidad, los sobrevivientes de aquel legendario campeonísimo son Cresencio Mellone Gutiérrez, Isidoro Díaz, Francisco Jara, Ignacio Calderón, Carlos Calderón y Javier Valdivia.

