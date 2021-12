Quién es Óliver Carrillo, el joven pelotero mexicano que firmó con los Padres de San Diego

Oliver Carrillo llega a los Padres de San Diego. (Foto: LMB)

Hace poco más de un año Julio Urías brilló con los Dodgers en las Grandes Ligas de Béisbol, demostrando que los mexicanos son capaces de triunfar en la el deporte en la escena estadounidense. Ahora, aparece un nuevo embajador azteca en el radar de la MLB, se trata de Óliver Carrillo, quien hasta hace unas horas era pelotero de los Leones de Yucatán, pero acaba de firmar un contrato con los Padres de San Diego.

Con tan solo 19 años, el joven bateador logró deslumbrar a Emmanuel Rangel, reclutador de talento de los Padres en la Liga Mexicana. La destacada actuación de Carrillo durante la breve temporada de la Liga Invernal Mexicana le sirvió para ser considerado en los planes de un equipo que compite en el máximo circuito de béisbol. El oriundo de Sinaloa militó en las Águilas de Veracruz y en los Leones de Yucatán.

Mejor conocido como Chanito, el joven se robó los reflectores en este 2021. En la Zona Sur de México, estuvo al mando de los máximos reconocimientos posibles para los bateadores. En primera instancia fue el campeón de los cuadrangulares, al conectar 8 en toda la temporada. Al mismo tiempo, logró ser el máximo productor de carreras, con 46 en su andar. Por último, casi consigue la triple corona, pero fue el segundo al bate con el mejor porcentaje, con .441. Con todo esto, fue considerado el Jugador Más Valioso del 2021 en la Zona Sur.

El mexicano creció rápidamente en la escena del béisbol nacional. Debutó el 6 de junio del 2021 y le valieron seis meses para colocarse entre los mejores del circuito. Su juventud no fue factor para intimidarse y rápidamente cosecha el fruto de su esfuerzo.

Uno de sus compañeros de equipo, Luis Juárez, comentó lo siguiente: “Es un gusto y un orgullo que jóvenes como él lleguen a tener este tipo de oportunidades y es un caso de perseverancia de alguien que no se rindió. Muchas veces le dijeron que no y no se cansó. Se entregó al beisbol como se debe y recibió una recompensa muy grande”. Él no fue el único, de hecho, la misma Liga Mexicana de Béisbol le dedicó una nota de despedida al joven Cariillo, resaltando la perseverancia y la humildad del jugador.

Igualmente, Abraham Valdés, gerente de la Academia del Pacífico, señaló que ficharon a Óliver desde que tenía 16 años. Que lo vieron pasar por un proceso de formación educativa y deportiva que los llevó a encariñarse con el jugador. Igualmente, aseguró que para ellos era raro que no firmará con otro equipo desde antes, pero que su espera valió la pena y que ahora podrá representar a México en las grandes ligas.

Ahora, el joven jugador afrontará el reto más importante en su carrera profesional: hacerse de un puesto en los Padres de San Diego. La temporada pasada, a los Padres no les alcanzó para entrar a los Playoffs de la MLB, pues registraron una racha perdedora de 2-8. Sin embargo, en la 2020, registraron un 5-5 que les sirvió para entrar como comodín y enfrentarse a los Dodgers (al final perdieron ante estos).

De cara a la 2021, el equipo ya comenzó con su reestructuración y buscan apostar por una mezcla de juventud y experiencia. Sin duda, el mexicano entra en el primer rubro. Óliver aseguró que aprendió mucho de sus compañeros en sus equipos de México, si continua así en la MLB, puede llegar muy lejos.





