Cuando Andrés Vaca fue calificado como “una vil copia” del Perro Bermúdez

Las nuevas generaciones de narradores deportivos en los medios mexicanos han tenido que sobrellevar diversas críticas por parte de los espectadores y de sus propios compañeros de profesión. Los inicios de las carreras de estos nuevos talentos se han visto envueltos en episodios álgidos y llenos de problemas.

Uno de los casos más particulares es el de Andrés Vaca, quien llegó a los medios de comunicación gracias a un concurso de narración organizado por Televisa Deportes. Él se alzó como el ganador de la segunda generación del Draft de Voces, con lo que comenzó su camino para cumplir su sueño. Hoy en día es uno de los personajes más constantes de lo que ahora se conoce como TUDN.

A pesar de su éxito actual, el propio Vaca confesó en una entrevista para el canal de YouTube de Toño de Valdés que en los primeros años de su trayectoria sufrió de ciertos ataques por parte de algunos de sus compañeros de la televisora de Chapultepec, lo que generó incertidumbre y desconfianza en sus capacidades.

“Mi tercer partido fue un Pumas vs Tigres en Ciudad Universitaria. Acabo de narrar el primer tiempo, me quito las diademas y le pregunto a alguien de Televisa, que sigue trabajando ahí, le digo, oiga qué piensa de mi narración, cómo me fue, qué opinión me puede dar. Me dice: ‘Te digo la verdad, vas a ser un fracasado, narras muy mal, eres una vil copia del Perro Bermúdez y no tienes futuro, estás aquí por una apuestita que están haciendo pero vas a fracasar en esta carrera’”, expresó el narrador de la Liga MX.

Andrés prefirió guardarse el nombre y apellido del antagonista de aquella historia, sobre todo porque al día de hoy ambos siguen conviviendo en las oficinas de TUDN. Además, el comentarista aseguró que a pesar de que los malos tratos de esta persona hacia él continuaron por un buen rato, actualmente llevan una buena relación de trabajo.

La sentencia de uno de los referentes de la televisora no fue suficiente para que Vaca renunciara a continuar por el camino de los medios deportivos. Sin embargo, los obstáculos siguieron apareciendo de forma constante. Su inexperiencia le jugó una mala pasada, por lo que debió pulir su talento a través de un canal de comunicación alejado a la televisión.

El entonces jefe de Televisa Deportes decidió que el joven narrador debía seguir fogueándose en las transmisiones de radio, para que en su momento, si podía demostrar estar listo, diera de nueva cuenta el paso hacia la T.V. “Javier (Alarcón) me dice, oye te falta mucho ritmo, te voy a mandar a radio y vas a estar ahí hasta que demuestres lo contrario. Estuve mucho rato en radio”, confesó.

Con todas las dificultades, Vaca ha logrado ubicarse en un sitio privilegiado dentro de una de las empresas más reconocidas de la televisión abierta mexicana. Su voz es escuchada cada fin de semana en alguno de los partidos del futbol mexicano e incluso ha llegado a formar parte de las transmisiones de la Selección Mexicana.

En retrospectiva, el narrador aseguró que sigue guardando en su memoria como el mejor momento de su carrera el primer gol que pudo narrar como profesional.

“Fue en un Pachuca vs Jaguares. Narro el gol en un partido con lluvia. El primer gol que narro es el gol de Daniel Arreola y después bajo a zona mixta y llega el Dani Arreola y me regala su playera empapada y me dice toma te la regalo. Hoy la tengo enmarcada en casa de mi mamá.” agregó.

