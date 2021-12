Qué hará Atlas con su trofeo de campeón de la Liga MX

Atlas ya tiene un plan para su trofeo (Foto: Fernando Carranza Garcia/REUTERS)

Como libreto de una película donde el protagonista logra superarse. Atlas logró consolidarse como campeón después de 70 años sin poder alcanzar dicho éxito. José Riestra, quien es el presidente ejecutivo del conjunto tapatío, señaló que el trofeo conseguido por la escuadra atlista la noche de ayer como parte del Apertura 2021 y el segundo conseguido a lo largo de su historia, se mantendrá en las instalaciones del conjunto rojinegro hasta que se le pueda encontrar el lugar adecuado en La Academia, el Centro de Alto Rendimiento que el conjunto estrenará en 2022.

“Por un periodo de seis, siete meses lo tendremos en casa, ahí en Pablo Neruda y seguramente en la Madriguera, en Cecaf y posteriormente, sin duda, en La Academia, que será nuestra nueva casa, donde tendremos un espacio muy especial. Después de 70 años poder conseguir esto, es un gran orgullo para los que formamos parte de la institución”, habló el directivo del club en una conferencia de prensa después de alcanzar el campeonato del Apertura 2022.

“Este es el comienzo de una historia, de una situación y ahora no hay pretexto, no hay 70 años, no hay nada. Tener los pies en la tierra, viene la famosa `campeonitis´, hay que estar muy tranquilos, pensando que este éxito es la puerta a un nuevo desafío”, habló Riestra, después de que Atlas pudiera vencer en penales al cuadro de León.

La celebración del conjunto rojinegro será en la ciudad de Guadalajara (Foto: Fernando Carranza Garcia/REUTERS)

El directivo rojinegro también señaló que, durante la madrugada de este lunes, el equipo tendría una cena con sus familiares y sería hasta la tarde de este mismo día que se llevará a cabo un desfile que saldrá de la Catedral de Guadalajara a la Glorieta de los Niños Héroes.

“Hemos platicado muy de la mano con las autoridades para buscar qué es lo mejor y cuál es la mejor situación. Hoy estaremos con las familias, estaremos teniendo una cena de agradecimiento y posteriormente, mañana (hoy), tendremos una misa en Catedral, después haremos un desfile de la Catedral a la Glorieta. Festejar con nuestra gente, estar muy de cerca con ellos, que creo que se lo merecen. Merece esa gente estar cerca de su equipo, con sus jugadores, con su cuerpo técnico y así lo haremos el día de mañana”, añadió Riestra.

El mismo José aprovechó el momento para informar que, durante el mercado de invierno, el conjunto de La Academia irá en la búsqueda de dos refuerzos para poder apuntalar al equipo que, luego de romper con la sequía de 70 años sin un campeonato, debe de estar acostumbrado a mantenerse en los primeros planos.

(Foto: Fernando Carranza Garcia/REUTERS)

“Buscar un par de refuerzos que vengan a sumar, que vengan a hacer el equipo más fuerte, que vengan a luchar. Yo creo que ahora habrá que acostumbrarnos a eso, a ser un equipo protagonista, hay grandes ejemplos que tenemos. No conformarnos con esto, no tirar las campanas al vuelo por haber ganado un campeonato, es parte de nuestra historia, seguramente quedará grabado para toda la vida, pero ahora concentrarse en lo que viene.”

“Tenemos que jugar un Campeón de Campeones en verano, después tendremos la Concachampions y así, acostumbrarnos a jugar torneos internacionales y reforzar el equipo”, concluyó el directivo de los Zorros.

El nuevo torneo del balompié mexicano dará inicio el próximo jueves 6 de enero del 2022 y Atlas y León se volverán a ver las caras en la Jornada 1 del mismo torneo.

SEGUIR LEYENDO: