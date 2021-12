Así celebraron Rafa Márquez, Andrés Guardado y Daniel Osorno el título de Atlas

Atlas defender Rafale Marquez (C) waves during their Mexican Clausura 2018 tournament football match against Guadalajara at the Jalisco stadium, in Guadalajara, Jalisco State, on April 20, 2018. / AFP PHOTO / ULISES RUIZ

El futbol mexicano acaba de vivir uno de sus episodios más memorables y emotivos de su historia. Los Zorros del Atlas se consagraron campeones de la Liga MX luego de una espera de 70 años. Con esta gran hazaña, distintos ex jugadores y referentes de la historia de la institución se manifestaron y distintos espacios para unirse a la celebración y mostrar su cariño hacia los colores rojinegros.

Andrés Guardado

Guardado celebró desde el otro lado del mundo el titulo de los Rojinegros (Foto: Bernadett Szabo/REUTERS)

Andrés Guardado tuvo un meteórico ascenso en México gracias al apoyo que le brindaron los tapatíos en los comienzos de su carrera. Su talento y capacidades le permitieron brillar a nivel local para posteriormente llamar la atención del viejo continente y emprender el sueño europeo para destacar en el máximo nivel competitivo. Hoy, después de 14 años de haber dejado a Atlas, el Principito celebró como pocos el campeonato de los Zorros conseguido ante el Club León en el Estadio Jalisco.

“No dormí, hasta ahorita no he dormido nada desde ayer que tuve partido contra la Real Sociedad y le dije a mis compañeros, sería la noche perfecta, porque ganamos 4-0, y ya sería la noche perfecta que mi Atlas quede campeón y ya me puedo morir en paz”, confesó el futbolista seleccionado mexicano a ESPN.

El mediocampista del Betis y de la Selección Mexicana no se perdió ningún detalle desde su hogar en España, a pesar de la diferencia de horario entre aquel país y México. En medio del amanecer ibérico, Guardado no pudo evitar el llanto tras presenciar el campeonato del club que lo vio nacer y del cual sigue siendo un ferviente aficionado.

“Como estaba en mi cama, a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar, de hecho mi mujer me empezó a grabar y me da un poco de vergüenza esto pero es que era inevitable, es un sentimiento que nunca me había tocado y ser aficionado de un equipo más allá de que haya jugado con un equipo y aunque no haya jugado como profesional yo soy del Atlas de toda la vida y fue una alegría muy muy grande”, expresó el Zorro Plateado.

Rafael Márquez

El Kaiser disputó su primera final en su carrera con los Zorros en 1999 (Foto: Archivo)

Otro gran personaje de la historia atlista es el ex defensa central Rafael Márquez, quien es considerado para muchos como el futbolista histórico más exitoso de México. El Kaiser fue uno de los integrantes de los Zorros en la que hasta hace poco vivía como la última final disputada por los tapatíos. El año de 1999 fue testigo de como Márquez y un equipo dirigido por Ricardo La Volpe perdió la oportunidad de coronarse ante Toluca en una eliminatoria que se decidió en penales.

Aquel capítulo sirvió para impulsar la carrera de Rafa en el futbol europeo y pocas semanas después de concretaría su traspaso con el Mónaco de la liga de Francia. Tras triunfar con los Galos, ser campeón de la UEFA Champions League con Barcelona y convertirse en bicampeón de la Liga Mx con León, el defensa regresó a los Rojinegros para retirarse con el equipo de sus amores en el 2018.

El ex jugador vivió con gran pasión la final entre Atlas y León (Foto: Captura Twitter)

Rafita vivió con una pasión inigualable el partido de vuelta de la final de este Grita México Apertura 2021. Sus emociones fueron plasmadas en diferentes publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Twitter. Finalmente, tras la conclusión y él ultimo penal cobrado por Julio Furch que terminó por darle el campeonato a Atlas, Márquez dedicó una felicitación eufórica a la institución rojinegra en la misma red social.

“Y se hizo realidad!!!!! Muchas felicidades @AtlasFC por este título, 70 años de espera!!!! Muchas muchas felicidades!!!!” escribió el ex jugador.

Daniel Osorno

Osorno observó lo que su generación de 199 no pudo lograr (Foto: Twitter/@EnmascaradoDAtl)

En el maro de la celebración del título en las calles de Guadalajara, otro ex miembro de los Zorros destacó por sobre los demás aficionados. Se trata de Daniel Osorno, quien también fue participe de aquella final de 1999 contra los Diablos Rojos. Ahora, ya retirado de las canchas, ha seguido expresando su amor por la institución tapatía, por lo que se integró a la afición para celebrar este triunfo desde su auto.

En su recorrido protagonizó un encuentro con otro fiel seguidor de los Rojinegros y actual entrenador del boxeador Saúl Canelo Álvarez, Eddy Reynoso. Ambos se dieron un caluroso abrazo y continuaron con los festejos. “Con mi compa Eddy Reynoso”, compartió Osorno en su cuenta de Instagram.

El ex jugador se encontró con el reconocido entrenador de Canelo en las calles de Jalisco (Foto: Captura Instagram)

