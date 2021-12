El luchador Jack Evans denunció que policías de la CDMX le “sembraron drogas”

(Foto: Twitter/@AlexWrestling27)

Jack Evans, luchador estadounidense radicado en México, acaparó los reflectores de la afición al deporte del pancracio cuando denunció haber sido víctima de extorsión por parte de un par de elementos policiacos de la Ciudad de México. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el integrante de la empresa All Elite Wrestling (AEW), aseguró que no es la primera vez que se encuentra en una situación similar y aseguró haber levantado una denuncia por lo acontecido.

Fue la madrugada del 8 de diciembre cuando difundió por medio de su perfil verificado, @JacEvans711, su experiencia en la colonia del Valle. “Esto va a sonar como un mensaje falso, pero no lo es. Ahora estoy siendo extorsionado por dos policías del departamento Del Valle, en la Ciudad de México. En los últimos cuatro días he tenido que pagar 7000 pesos y no voy a pagar más”, se lee en el tuit.

Instantes después, utilizó su red social para advertir sobre un posible arresto y aclaró que los cargos que se le podrían imputar serían falsos. “Entonces si me arrestan por cargos de drogas en el próximo momento, quiero publicar ahora que fue plantado por el Departamento de Policía de la colonia Del Valle”, continuó.

(Foto: Twitter/@dosdossolodos)

A pesar de la alerta que generaron sus publicaciones, algunos minutos después reportó haber controlado la situación. Después de haber sufrido la detención, aseguró que asistió para levantar la queja con la autoridades correspondientes, aunque no dio más información al respecto. “Presenté una denuncia oficial y reuní a todos mis testigos (hay muchos de ellos) y me quedo callado. Nada más para compartir”, afirmó en la publicación.

Situaciones como la que aseguró haber vivido el luchador son frecuentes en algunas regiones de la República y determinantes para el índice de confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al tercer trimestre de 2021, cuatro de cada 10 ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc declararon sentir confianza en la Policía de la CDMX.

Incluso, a nivel nacional, tanto la Policía Estatal como la Preventiva Municipal se caracterizaron por ser las dos instituciones encargadas de la seguridad pública con los peores índices de confianza. En el primer caso, entre el 53% y 55% de las personas encuestadas dieron una opinión favorable. En tanto, para la segunda institución el porcentaje se encuentra entre el 46.9% y el 49 por ciento.

(Foto: Twitter/@JackEvans711)

Quién es Jack Evans

Jack Fergal Miller, mejor conocido como Jack Evans, es un luchador profesional estadounidense con amplia trayectoria y en el deporte del pancracio. Con un estilo característico por su agilidad e implementación de acrobacias, se dio a conocer en el ámbito nacional por haber formado parte del grupo conocido como la Legión Extranjera, comandada por Konnan. Gracias a ello, se ganó el aprecio de la afición mexicana a la lucha libre.

Consolidó una dupla exitosa con Extreme Tiger y juntos se abrieron paso entre los luchadores estelares de la empresa AAA. Luego de vencer a Silver King y Último Gladiador, se llevaron el título del Campeonato Mundial de Parejas de dicha institución, galardón que se agregó al Campeonato Mundial Crucero con el cual ya contaba. Continuó en dicha organización, hasta que decidió abandonarla en el año 2016.

El 13 de julio de 2018, Evans hizo su retorno a la AAA donde se ha mantenido desde entonces. Aunado a ello, también se integró a la empresa All Elite Wrestling, en la cual alterna su participación desde el año 2019.

