El día que las Chivas jugaron una final con jersey de aficionado

Chivas fueron campeones del Clausura 2017. (Foto: Fernando Carranza/Reuters)

El utilero de las Chivas, Elías Uribe Terry confesó que en la final que jugaron contra los Tigres de la UANL con camisetas de versión aficionado. La marca que los patrocinaba tuvo un gran error en cuanto a los cálculos de las playeras, dejando sin inventario al Rebaño Sagrado para el partido de Ida en el Estadio Universitario.

A tan solo unos días del primer partido de la Gran Final del Clausura 2017, el conjunto del Guadalajara no tenía playeras para jugar, debido a que la euforia que había causado aquel equipo de Matías Almeyda provocó que hubiera una gran demanda en cuanto a las prendas del conjunto rojiblanco.

Luego de haber eliminado en los Cuartos de Final al Atlas, se vio las caras en contra de los Diablos Rojos del Toluca a quien también eliminó. Tras haber llegado al partido por el título, los seguidores mostraron su apoyo, de tal manera que la marca Puma no tuvo el suficiente abasto ante la demanda de la afición.

Chivas lograron el campeonato en el Clausura 2017. (Foto: Fernando Carranza/Reuters)

Por otro lado, el utilero Elías Uribe realizó un pedido previo al viaje del equipo a Nuevo León, en el que le confirmaron que ya no había suficientes jersey de la versión jugador. Así lo mencionó en una entrevista que sostuvo con la Asociación de Coleccionistas del Club Guadalajara.

“Me dice el gerente administrativo Malagón que tomara vales y me fuera por playeras de aficionados. Me fui y recogí en el almacén del estado, no lo podía creer (…) No me las alcanzaban a tener para el partido, entonces elaboré parches alusivos al torneo y muchas cosas para que tuviera un resalte. Además de la frase ‘Dios está con nosotros’”, dijo Elías durante la entrevista.

Además, confesó que no pudo dormir antes de realizar el viaje a Monterrey, debido a los nervios de haber tenido que trabajar y confeccionar las playeras para el día siguiente con el que las Chivas buscarían la ventaja en el primer capítulo de esa serie.

El partido de la Ida entre Tigres y Chivas terminó en un empate a dos goles. (Foto: Azael Rodriguez/EFE)

Aunado a lo anterior, el conocido Terry, quien trabajó por 30 años con el cuadro tapatío, sintió una conexión especial con esas playeras, ya que decía que tenían una vibra muy buena, puesto que aseguró que las hizo con el mejor cariño, a pesar de no haber sido la versión profesional.

“No las saqué hasta el día del partido, nadie sabía nada. Estando en el vestidor, uno de mis amigos que me ayudaron a acomodarlas, me dice ‘Oye Terry esas no son las playeras, pero están bien chidas’, le respondí que esas playeras nos iban a dar el campeonato”, agregó el utilero.

Sin embargo, al momento de ingresar a los vestidores los jugadores del equipo rojiblanco, se percataron que esas no eran las playeras oficiales, motivo por el cuál no se sintieron a gusto e inclusive les pasó por la mente ir a reclamarle a Elías por la indumentaria que les habían dado ese 25 de mayo.

“Terminamos de colocarlas y llegan los jugadores al vestidor. Entra Salcido y me dice ‘Qué pasó con esto, no ma&%# chango, las hiciste bien padrotas’ y yo le contesté que no había playeras para jugar, me dieron estas y con ellas vamos a ganar. Si quieres quejarte ahí está el secretario técnico”, finalizó Uribe.

Chivas tiene 12 títulos en su historia en la Liga BBVA MX. (Henry Romero/Reuters)

Finalmente, el equipo llegó al medio tiempo ganando con un marcador de 2 a 0 con goles de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Normalmente, los jugadores se cambian de playeras en el entretiempo debido a la transpiración de sus cuerpos. En ese momento nadie quiso cambiarse el jersey, creyendo que tenían la suerte en ese momento.

Aunque el partido terminó empatado a dos goles, esa vibra que generó los jersey elaborados por Elías se mantuvo para el partido de Vuelta en el Estadio Akron, en el que lograron llevarse la victoria y obtener el decimosegundo campeonato en su historia en la Liga BBVA MX.

