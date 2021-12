“No tengo miedo”: la frase desafiante de Hamilton para Verstappen ante la gran polémica que envuelve a la definición de la F1

Lewis Hamilton y Max Verstappen definen el título de la Fórmula 1 en Abu Dhabi (Foto: REUTERS)

Por primera vez en mucho tiempo, la Fórmula 1 ha vuelto a tener una definición por el título al rojo vivo. Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) saldrán a pista en el Circuito de Yas Marina, donde se disputará la última fecha de la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi, igualados en puntos en la tabla general. Todo está por suceder en la máxima categoría del automovilismo.

A medida que pasa el tiempo y se acerca la carrera del domingo, crecen las especulaciones sobre un posible desenlace con un accidente entre ambos, aunque Hamilton se despegó de esta posibilidad. En diálogo con el diario alemán Bild, el piloto británico habló sobre postura de cara a la definición.

“No tengo miedo de lo que pueda suceder o no. No le doy espacio a tales pensamientos. No tengo un historial de accidentes de este tipo, pero solo puedo controlar mi auto y tomar mis decisiones, no las de Max (Verstappen)”, explicó.

Lewis Hamilton y Max Verstappen llegan igualados en puntos a la definición del título en Abu Dhabi (Foto: REUTERS)

Hamilton dejó en claro que, en caso de que haya algún accidente, no será por iniciativa suya: “Por supuesto que hay situaciones en las que sabes que la esquina podría decidir el título mundial. Pero luego hay que correr el riesgo de ser el más rápido y el primero en cruzar la línea de meta. Quiero ganar el título, pero hacerlo de la manera correcta. Y no de manera sucia.”

Quien gane la carrera en Abu Dhabi será el campeón de la F1, ya que Hamilton y Verstappen están empatados en puntos. Sin embargo, el neerlandés tiene una ventaja por obtener más victorias (nueve contra ocho), lo que significa que si ambos quedan afuera de la carrera en un choque, él se coronaría campeón.

No sería la primera vez que se vea algo así. En 1994, Michael Schumacher chocó con Damon Hill, expulsando a ambos pilotos de la carrera, lo que permitió al Káiser ganar el título. Incluso Schumacher repitió esta estrategia en 1997 cuando chocó contra Jacques Villeneuve, pero esta vez fue descalificado de toda la temporada, dándole la victoria al piloto canadiense.

Lewis Hamilton ha ganado en Brasil, Qatar y Arabia Saudita para poner presión sobre Max Verstappen (Foto: REUTERS)

Después de sus victorias consecutivas en Brasil, Qatar y Arabia Saudita, Lewis Hamilton llega en alza para buscar el domingo su octavo título mundial de la Fórmula 1, una consagración que lo convertiría en el más ganador de toda la historia. No obstante, el piloto de 36 años se mantiene con los pies sobre la tierra.

Al ser preguntado sobre si estaba pensando en lo que significaría para un octavo título en su carrera, se mostró muy sereno y sensato. De hecho, especuló con la posibilidad de seguir ganando en el futuro, ya que todavía tiene contrato por dos años más con Mercedes.

“Es un problema para los fanáticos y los medios de comunicación. Nosotros, como equipo, nos concentramos plenamente en la tarea actual. Nadie ha ganado nunca ocho títulos. Queremos cambiar eso. Hemos hecho todo lo posible para lograr ese objetivo. Mi objetivo es siempre sacar lo mejor de mí. Los títulos son de una importancia secundaria. Siempre hay más que ganar, incluso si gano un octavo título. Todavía tengo un contrato por dos años. ¿Por qué no?”, comentó.

