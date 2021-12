Por qué Mauricio Ymay salió de Televisa y llegó a ESPN

Mauricio Ymay ha consolidado una carrera exitosa dentro de los medios de comunicación deportivos (Foto: Captura Instagram/@mauricioymay)

Los medios de comunicación deportivos en México cada vez se ven envueltos en movimientos y cambios dentro de sus espacios, sobre todo teniendo en cuenta a los diferentes reporteros y comentaristas que los conforman. En los últimos años es frecuente observar que las caras más reconocibles de las empresas migran su talento hacia nuevas experiencias y retos diferentes.

Durante el 2018 sucedieron gran parte de estos cambios entre cadenas deportivas y diversos nombres pudieron ser vistos fuera del lugar donde pasaron muchos años al frente de las cámaras. Uno de los casos más reconocidos es el de Mauricio Ymay, quien figuró como el reportero principal de la Selección Mexicana desde el 2011 y hasta el 2018 con Televisa Deportes; al día de hoy es visto debatiendo en las mesas de análisis de ESPN.

Durante el programa de entrevistas de Toño de Valdés en YouTube, el reportero reveló algunos detalles de cómo se dio su salida de Televisa y la manera en que manejó su transición en 2018 hacia la cadena estadounidense.

“En mi salida de Televisa no comulgamos en ciertas ideas con gente que en esos momentos tomaba las decisiones y yo ya estaba muy desgastado; todo el 2018 para mi fue un año muy desgastante, de mucho jaloneo y por eso yo termino tomando la decisión de salir de Televisa. Fue difícil, fue dolorosa, me costó trabajo tomar esa decisión, fue muy pensada y muy analizada con mi familia y era momento de tomarla”, expresó Ymay.

Ymay fue el invitado en el programa de entrevistas en Youtube de Toño de Valdes (Foto: Captura Youtube)

A pesar de que en su momento su desvinculación de TUDN no se dio en los mejores términos por las diferencias con algunos altos mandos, Ymay reconoció que siempre se ha mantenido muy agradecido con la empresa y con el dueño de la misma por la oportunidad que tuvo y el crecimiento laboral que pudo lograr ahí.

“Fue algo que tenía que hacer, yo siempre separo mucho lo que es Televisa y gente que existe en su momento para tomar ciertas decisiones. Para Televisa y para Emilio Azcárraga, lo digo siempre, siempre tendré palabras de agradecimiento porque fue una empresa en donde yo empecé, en donde yo crecí, donde yo me consolidé”, destacó el comentarista y analista deportivo.

Luego de tomar la decisión de salir de la que fue su casa por más de 10 años, el nuevo reto en su carrera se vislumbrada en un canal exclusivamente enfocado en los eventos deportivos. Sin embargo, en medio del cambio, su camino aún parecía complicado y lleno de incertidumbre. “Inclusive, llegó un momento donde yo no tenía absolutamente nada, yo no tenía una oferta de trabajo pero sabía que me tenía que ir”, confesó.

ESPN se convirtió en el siguiente reto para la carrera de Ymay (Foto: Erik S. Lesser/EFE)

“En su momento ESPN no me había buscado y yo ya estaba convencido de lo que tenía que hacer. Lo único que yo tenía seguro era que debía salir. Yo tomé la decisión el día de la final de Rusia 2018″, comentó Mauricio.

Hoy en día se puede observar a Ymay argumentando y dando de qué hablar respecto a lo más destacado del futbol mexicano en programas reconocidos como Futbol Picante acompañado de personajes como Álvaro Morales, José Ramon Fernández y David Faitelson. Y a pesar de que él mismo ha reconocido que disfruta su trabajo, también sabe que el medio periodístico trae consigo algunos otros problemas.

“Es un medio con muchos egos, no sé si a mi me ha tocado la mala suerte de que yo me encontrado con competencia que no es tan leal. El medio en general es un medio complicado, con pocos los amigos. La verdad es son pocos los amigos que se hacen en este medio”, concluyó el miembro de ESPN.

