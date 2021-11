Santos vs Tigres: dónde y cuándo ver el partido los cuartos de final en la Liga MX

Santos y Tigres cerrarán la primera vuelta de los cuartos de final (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Luego de un cuestionado arranque de la liguilla en el Grita México Apertura 2021, el Club Santos Laguna y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se encargarán de cerrar la ida de los cuartos de final de la Liga MX. En uno de los encuentros más parejos de las llaves, el cuarto visitará al quinto mejor equipo de la liga en la cancha del Estadio Corona.

Guillermo Almada, después de haber sido subcampeón en la más reciente edición del torneo, tuvo que remar contracorriente y meterse a los ocho mejores equipos por la vía del repechaje. Su quinto lugar en la tabla de posiciones le dio ventaja y recibió al Atlético de San Luis en su casa, donde supieron aprovechar la superioridad y finiquitaron el partido con un marcador de dos goles por cero. Con esa confianza, buscarán repetir la dosis con los pupilos de Miguel Herrera.

El estado de Coahuila recién transitó al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico para prevenir la posible cuarta ola de contagios en la entidad. A pesar de ello, el recinto que alberga al Club Santos fue aprobado para abrir sus puertas a la capacidad total. De esa forma, cerca de 30 mil aficionados, mayoritariamente locales, contarán con la posibilidad de alentar a su equipo y llevarse una cómoda ventaja al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Santos buscará llegar a su segunda final consecutiva (Foto: Andrés Herrera/EFE)

Lugar: Estadio Corona (TSM), Torreón, Coahuila.

Fecha: jueves 25 de noviembre de 2021.

Hora: 21:00.

Televisión: el encuentro podrá ser seguido por medio de la televisión abierta a través del canal 7. El equipo de Azteca Deportes, en las voces de Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague, se encargará de llevar la crónica de las acciones.

Aplicación e Internet: la aplicación oficial de Azteca Deportes, al igual que el sitio web verificado, también llevarán la transmisión del partido totalmente en vivo y de manera gratuita para quienes cuenten con un dispositivo móvil o computadora con acceso a internet.

Radio: por otro lado, para quienes no puedan contar con un dispositivo audiovisual a la hora del encuentro, podrán sintonizar la crónica por medio de la radio en la señal de W Deportes. El partido podrá ser escuchado en el 96.9 de frecuencia modulada (fm), así como en el 730 de amplitud modulada (am).

Solamente cuatro puntos de diferencia separaron a los equipos que están por disputarse un lugar en la semifinal, por lo que luce como uno de los más parejos de la fase. Los de Miguel Herrera fueron capaces de conseguir siete victorias y convertir 26 goles en las 17 jornadas. En tanto, los Santos de Almada pudieron lograr cinco triunfos y su contundencia los ubicó por tres goles debajo de sus rivales.

Los Tigres esperan que su poderosa ofensiva estalle para acercarse a su primera final en la era de Miguel Herrera (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Miguel Herrera se prepara para vivir su primera liguilla como entrenador del equipo felino, aunque cuenta con una amplia experiencia en dicha fase del torneo con otros equipos. Al respecto, en conferencia de prensa previa al duelo, consideró que el rival que está a punto de enfrentar es un escalón más para trascender al partido más importante del semestre futbolístico.

“Hemos estado constantemente en estas instancias de Liguilla, lo que se ha convertido en una garantía con mis equipos. Por eso somos llamativos para nuestros rivales (...) juntar historia y números, yo he sido constante en estas instancias. Además, estos jugadores están acostumbrados a la liguilla y a ganar. Somos un equipo que sabe jugar estas instancias y el primer escalón es Santos”, consideró.

Por su parte, Guillermo Almada, timonel del equipo verdiblanco, se dijo tranquilo a pesar del próximo rival. Sin embargo, según sus declaraciones al medio Marca Claro “lo que más nos preocupa es que nosotros no juguemos bien, que no hagamos las cosas que hemos venido haciendo. Tigres tiene grandes futbolistas y un gran entrenador, pero siempre lo que más me preocupa es mi equipo. Hay que limitar a Tigres”.

