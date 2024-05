Kingdom Hearts: Disney estaría trabajando en una adaptación del videojuego que combinaría acción real con CGI

Kingdom Hearts III, de Square Enix.

La industria cinematográfica de Hollywood ha estado repleta de noticias sobre adaptaciones de videojuegos últimamente. Esto se debe a los éxitos recientes cómo Super Mario Bros: la película (The Super Mario Bros. Movie - 2023) y la serie The Last Of Us, además de los impresionantes números de audiencia que ha logrado la serie de Fallout en Prime Video. Ahora, parece que Disney está considerando unirse a esta tendencia.

Aunque aún no hay nada confirmado, varios expertos de la industria han revelado en los últimos días que Disney estaría dando los primeros pasos para adaptar un videojuego muy querido: Kingdom Hearts. Esta franquicia, desarrollada en colaboración entre Disney y Square Enix, es una serie de juegos de rol de acción que se lanzó por primera vez en 2002 bajo la dirección de Tetsuya Nomura.

Los rumores se originan en las redes sociales de dos críticos cinematográficos, quienes han expresado que la compañía detrás de El Rey León y La Sirenita estaría considerando seriamente la posibilidad de llevar Kingdom Hearts a la gran pantalla. Según estos comentarios, los directivos de Disney estarían interesados en una película que combine acción real con CGI, aunque aún no hay nada concreto.

Kingdom Hearts II

Esta no es la primera vez que se rumorea una adaptación de Kingdom Hearts. En 2022, el cineasta y artista Seth Kearsley (Ocho noches de locura, The Looney Tunes Show, La vida secreta de tus mascotas) compartió en su canal de YouTube el piloto de una serie animada basada en el juego. Aunque el proyecto fue cancelado, esto no ha impedido que Disney siga considerando la idea de adaptar la popular franquicia.

Hablando sobre el piloto fallido, Kearsley dijo: “En cuanto a la historia, me quedé cerca de los juegos sin hacer una copia de los juegos. Quería que fuera una experiencia similar si estabas familiarizado con el juego, pero no quería que fuera aburrido para el fanático hardcore. Quería hacer eco del tema de algunas de las películas que estaríamos visitando para entrelazar aún más el juego y las películas.”

Disney está considerando seriamente la posibilidad de llevar a cabo este ambicioso proyecto, que podría ver a personajes como el Pato Donald y Goofy mezclados con el mundo de Final Fantasy.