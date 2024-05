El exorcista del Papa: el productor de la película confirma la secuela de terror con Russell Crowe

Nueva película de Russell Crowe basada en hechos reales

A inicios de abril, el ganador del Oscar, Russell Crowe, adelantó a la prensa que se estaba hablando de la posibilidad de concretar una secuela de El exorcista del Papa (The Pope’s Exorcist) la película inspirada en eventos reales de 2023. Un mes más tarde, nos llega la confirmación a través del productor de la película, Jeff Katz.

En una reciente entrada a sus redes sociales, el ejecutivo que también estuvo detrás de Serpientes en el avión (Snakes on a plane), anunció que El exorcista del Papa 2 había recibido luz verde. “Acabo de recibir la llamada ¡¡¡ESTÁ OFICIALMENTE EN MARCHA!!! È un seguito, amici miei”, escribió Katz. “Gracias a los increíbles fans de El exorcista del papa. Ustedes lo hicieron posible. A ponerle gasolina a la Lambretta y prepararse para rodar”, añadió.

Aunque todavía no hay detalles relacionados con esta continuación de la película de terror, se espera que Russell Crowe retome su papel del padre Gabriele Amorth. Semanas atrás, el intérprete había adelantado que había mucho material para que el universo de El exorcista del Papa crezca, ya que Amorth (una figura histórica en la que se basa la película) había escrito un total de 12 libros. “Tenemos material de origen más que suficiente para hacer una o dos películas más de esas”, reconoció Crowe.

El exorcismo, lo nuevo de Russell Crowe

Cabe recordar que El exorcista del Papa de Julius Avery (Operación Overlord) recibió críticas desiguales, pero tuvo un excelente rendimiento en su paso por las salas alcanzando una recaudación de 77 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 18 millones.

A su vez, esta no será la única película en el horizonte que involucre a Crowe en una lucha contra las fuerzas del mal, ya que recientemente se confirmó que este año estrenará El exorcismo (The Exorcism). Esta cinta dirigida por Joshua John Miller (The Final Girls) tendrá al intérprete en el papel de un actor que interpreta a un exorcista dentro de una película maldita. El largometraje se estrena en los cines de Estados Unidos el 7 de junio de 2024.