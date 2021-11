El estremecedor mensaje de Caleb Plant a su hija fallecida tras su derrota con Canelo Álvarez

Caleb Plant dedicó unas palabtas a su hija tras la derrota con Canelo (Foto: Instagram/@CalebPlant)

Saúl Álvarez dio un paso más hacia la consagración de su legado en el pugilismo mundial. El Canelo cumplió con su promesa de vencer por la vía del nocaut a Caleb Plant, pero el reto del estadounidense fue diferente al de los rivales que enfrentó a lo largo de 2021. De hecho, Sweet Hands reconoció su propio mérito al haberse plantado como el rival más fuerte para el tapatío y, aunque no se llevó la pelea como lo prometió a su hija fallecida, aprovechó para enviarle un emotivo mensaje.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por TV Azteca, después de haberse bajado del cuadrilátero, Plant aseguró que “le prometí a mi hija que sería campeón indiscutido. Fallé en eso, pero espero que esté orgullosa de mí porque me paré en el ring contra uno de los mejores del mundo”. No obstante, el pugilista norteamericano no erró totalmente en la promesa que le hizo a su hija antes de morir.

En enero de 2019, luego de haber vencido a José Bolivita Uzcategui, el talentoso boxeador se adjudicó el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Incluso, después de la pelea, aseguró que “le prometí (a mi hija) que me convertiría en campeón mundial y que le llevaría este título. Eso es exactamente lo que voy a hacer de regreso a Tennessee”.

Canelo Álvarez reconoció la complejidad de su rival después de la pelea (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Días después, por medio de sus redes sociales, difundió una fotografía donde se encuentra en la tumba de Alia Jean Plant con la fajilla de característico color rojo. En la descripción aseguró que “un padre siempre debe cumplir con las promesas que haga a sus hijos. Este es solamente el inicio, Punkin”. En aquel entonces, la categoría de las 168 libras era dominada por más de tres boxeadores y, después de defender el título, buscaba convertirse en campeón unificado.

La oportunidad se le presentó cuando Canelo, después de haber superado a Billy Joe Saunders, expresó su deseo por unificar todos los títulos de la categoría. Luego de meses de intensas negociaciones y desencuentros, los promotores aseguraron un duelo para conocer al primer campeón indiscutido de peso supermediano, por lo que su oportunidad de hacer historia y cumplir otra de las promesas a su hija estaba al alcance en caso de superar al mejor libra por libra.

El camino rumbo al 6 de noviembre estuvo plagado de insultos, polémicas declaraciones y ataques entre los pugilistas. Plant logró sacar de su reconocida faceta serena al púgil tapatío y convirtieron la rivalidad en una enemistad personal. Luego del primer cara a cara, Canelo acusó un insulto en contra de su madre de parte del estadounidense y, aunque Sweet Hands lo negó en un principio, reforzó la maldición en reiteradas ocasiones.

Canelo logró el nocaut en el round 11 del pleito (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

A pesar de todo, Caleb confió en superar a su rival y se montó al ring dispuesto a ejercer resistencia, así como ganar todos los títulos de su división. Sin embargo el desarrollo fue distinto. El poderío del mexicano provocó que el respeto ausente durante el camino a la pelea aflorara en la expresión de Plant. Incluso, lo reconoció durante un fugaz diálogo en el desarrollo de la pelea.

“Eres bastante bueno ¿yo soy bastante bueno?”, preguntó el estadounidense y el mexicano asintió. “Está siendo una buena pelea”, continuó y Canelo respondió “Me gusta”. “Respeto tus habilidades”, expresó Caleb antes de que la breve conversación finalizara con una combinación de golpes fallidos en contra del tapatío. El intento por desconcentrar al hoy campeón indiscutido fue fallido y en el round 11 la pelea finalizó por la vía del cloroformo.

Al término de la pelea, Plant se disculpó por los insultos en contra de Canelo y su familia (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Incluso, al término, Canelo aseguró que mantuvieron otra breve charla donde, aseguró, “me dijo que quería seguir luchando, que quería continuar. También se disculpó conmigo y por lo que dijo sobre mi madre. Realmente no lo decía en serio y que en verdad lo lamentaba porque lo dijo sin pensar”.

Aunque el récord perfecto del originario de Tennessee fue manchado por el mexicano, podría volver a la acción y tratar de conseguir el cetro después de un descanso obligado. En caso de que Saúl Álvarez cumpla el cometido de introducirse de nueva cuenta entre los semicompletos, habría una posibilidad para que Plant vuelva a tocar la gloria con alguno de los cinco títulos mundiales.

