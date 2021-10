El Turco Mohamed reveló lo que necesita para llegar a Chivas

Las Chivas del Guadalajara no dejan de causar controversia en el fútbol mexicano, desde la salida de Víctor Manuel Vucetich diferentes nombres sonaron para ocupar el banquillo rojiblanco. Uno de ellos fue el de Antonio El Turco Mohamed.

A pesar de que actualmente Marcelo Michel Leaño ocupa la dirección técnica interina, la opción de que el Turco llegue al Rebaño no desapareció. Ahora, el propio entrenador argentino habló de la condición que necesitaría para arribar a la Liga MX y en específico a Chivas.

En entrevista para Fox Sports el ex futbolista de Toros Neza reveló lo que piensa sobre su posible llegada a Guadalajara. No descartó la posibilidad de que en un futuro arribe al club del fútbol mexicano y detalló que necesitaría de un gran reto que lo emocione para volver a la Liga MX, pues su trayectoria en México le da un referente para pelear por un desafío mayor, como lo sería Chivas.

“Si voy a México, necesito un desafío porque tengo historia atrás. Si voy a otro país del mundo es por lo económico. Veremos si aparece un desafío que me mueva la estantería”

Mohamed ya dirigió a América y Monterrey, a ambos los llevó al campeonato de la Primera División de México, por lo que su próximo equipo que dirija podría tener las mismas expectativas. Por la condición en la que se encuentra Chivas y la falta de determinación en sus resultados, el Turco comentó que el club de Guadalajara sí podría ser el desafío adecuado para él.

Debido a las condiciones que impone la institución, como jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos, Antonio no vio problemas en ello y afirmó que cumple con el perfil del equipo que busca para volver a dirigir en el fútbol. No olvidó el impacto que tiene Chivas en la agenda deportiva del país, por lo que lo comparó con América, club donde ya tuvo una experiencia positiva. Así lo detalló para Fox Sports:

“Sí, sí es un desafío porque es algo totalmente diferente a lo que ya me tocó trabajar a mí. Es un club en el cual trabajan con solo mexicanos y también tiene una repercusión mediática a la par del América. Entonces es un desafío muy grande”

Recalcó sobre la magnitud de la responsabilidad con el Rebaño Sagrado y en las expectativas de Mohamed, Chivas sería el escenario adecuado para su regreso a la Liga MX. Por otra parte habló sobre su acercamiento con los Xolos, quienes marchan en el último lugar de la tabla.

A pesar de que el timonel argentino mostró interés por regresar a Tijuana, no se concretó el proyecto y tuvo que olvidarse de su intención de volver con La Jauría, club que llevó a conseguir su primer campeonato en la Primera División en el Apertura 2012.

“Con Tijuana había una posibilidad muy linda pero no se dio porque no son tiempos míos ni del club, ese es un desafío y me hubiera gustado”