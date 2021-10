Quién es Karel Campos, el nuevo convocado del Tata Martino con el Tri

Foto: Twitter / @ResacaAmerica

La Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador como parte de la agenda de partidos amistosos que tiene para este mes. La lista de convocados se compartió la tarde del pasado domingo 24 de octubre, pero para este lunes la lista de jugadores tuvo un cambio. El Tri informó de la baja de Erick Sánchez, por lo que en su lugar llegará Karel Campos.

Por medio de un comunicado oficial, el combinado nacional detalló sobre los cambios que se dieron a dos días de que se lleve a cabo el amistoso en la ciudad de Charlotte y reveló el nombre de la joven revelación americanista.

“La Dirección General Deportiva informa que Erick Sánchez causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México que disputará el partido de preparación ante Ecuador en Charlotte. El Cuerpo Técnico determinó convocar en su lugar a Karel Campos del Club América”

Erick Sánchez es baja para el Tri (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El joven futbolista del club América recibió su primer llamado con el grupo de Gerardo Tata Martino, por lo que sorprendió a la afición mexicana ya que solo tiene tres partidos en Primera División con los de Coapa. Cabe destacar que el equipo del Tata es una selección alterna que dejó de lado a los jugadores que habitualmente juegan con el Tri, por lo que la oportunidad para Campos tiene más peso.

¿Quién es Karel Campos?

Con tan solo 18 años de edad Karel debutó el pasado 22 de julio en la jornada 1 del Torneo Grita México Apertura 2021. Aunque no ganó en su primer juego, llamó la atención de Santiago Solari y le dio seguimiento para futuras convocatorias. Hasta el momento solo ha tenido participación en tres juegos de lo que va del torneo y suma cerca de 25 minutos en la Primera División de México.

Foto: Twitter / @elmascomun

Originario de Tamazunchale, San Luis Potosí mostró interés por el balompié desde temprana edad. Inició a practicar fútbol hasta que llegó al Nido Águila y de ahí se catapultó hasta su llamado con el Tri. Su nombre completo es Karel Christopher Campos Suárez. Nació un 17 de enero del 2003 y comenzó con su formación en su estado natal, posteriormente recibió la noticia de que se llevarían a cabo unas visorias en una ciudad cercana a su localidad.

En entrevista con club América contó cómo llegó con el conjunto azulcrema. Detalló que quien lo vio jugar fue Enrique de la Paz, quien era un buscador de talentos que viaja por la República Mexicana para fichar a los mejores jóvenes futbolistas. Sin dudarlo viajó e hizo las pruebas. Llamó la atención y se le invitó a viajar a la capital del país. Fue así como empezó su carrera profesional en las fuerzas básicas de Coapa.

Foto: Twitter / @ResacaAmerica

“Hay unas visorias en otra ciudad, voy me presento y estaba Enrique de la Paz y me vio. Me dijo que me vendría a México (CDMX) a hacer visorias, estuve dos semanas hasta que me registraron con la Sub-13. Debuté con la categoría ante Toluca y metí gol”, contó Karel Campos.

Se mantuvo como referente de las categorías inferiores y con 17 años ya competía en la Sub-20. Un mediocampista con perfil tiene la habilidad de jugar como volante o extremo, cualidad que lo llevó al primer equipo de América.

Debido al distanciamiento con su familia y la nueva forma de vida que adoptó en su llegada a la CDMX se cuestionó su calidad como jugador e incluso pensó en abandonarlo, al menos así lo detalló para el canal de YouTube del club.

Me sentía bajoneado, no jugaba y me cuestionaba qué hacía aquí, pero siempre platiqué con mis papás que me apoyan mucho”, explicó.

