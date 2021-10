Djokovic deberá vacunarse contra el coronavirus para defender su título en el Australian Open

Novak Djokovic deberá vacunarse contra el COVID-19 para jugar el Abierto de Australia del próximo año (Foto: REUTERS)

Crece la polémica en el tenis mundial porque Novak Djokovic, quien no se ha vacunado contra el coronavirus, no podrá entrar en Australia para defender su título en el primer Grand Slam del año a menos que esté completamente vacunado contra el COVID-19, según dijo este miércoles el ministro de Inmigración del país. Esta condición pone en duda la participación del número 1 del mundo en el dicho certamen.

El tenista serbio de 34 años, quien está empatado con Roger Federer y Rafa Nadal con 20 títulos de Grand Slam, se ha negado a revelar su estado de vacunación y ha dicho que no está seguro de que vaya a defender su corona en la próxima edición del Australian Open.

En medio de esta polémica, y para dejar en claro los requisitos de visado de Australia, el ministro de Inmigración del país, Alex Hawke, dijo que todos los jugadores extranjeros tendrán que estar inmunizados contra el COVID-19 para estar presentes en Melbourne Park a partir del próximo mes de enero.

Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano, avisó que toda persona que llegue al país deberá estar vacunado contra el COVID-19 (Foto: EFE)

“Tendrán que estar doblemente vacunados para visitar Australia. Es una aplicación universal, no sólo para los tenistas. Quiero decir que todo visitante de Australia tendrá que estar doblemente vacunado. No tengo un mensaje para Novak (Djokovic). Tengo un mensaje para todos los que deseen visitar Australia. Tendrá que vacunarse dos veces”, aseveró Hawke en diálogo con la emisora de radio Australian Broadcasting Corporation.

Estas declaraciones de Hawke llegan después de que Nole admitiese sus dudas sobre participar en el Abierto de Australia en 2022 si el Estado de Victoria consideraba obligatorio la vacunación. “Viendo las cosas como están, todavía no sé si iré a Melbourne. No voy a revelar si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una investigación inapropiada”, afirmó el jugador serbio en una entrevista con el diario Blic de su país.

Pero en territorio australiano se han mostrado muy firmes con la lucha contra el COVID-19. Daniel Andrews, presidente del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, explicó que todos los tenistas deben cumplir con el protocolo establecido para entrar en el país. “Al virus no le importa cuál sea tu clasificación o cuantos grandes hayas ganado. Es completamente irrelevante. Tienes que vacunarte para mantenerte tanto a ti como a la comunidad libre de riesgos”, comentó.

Novak Djokovic ganó nueve de sus 20 títulos de Grand Slam en Australia y es campeón de las últimas tres ediciones en fila (Foto: EFE)

Djokovic ha ganado casi la mitad de sus trofeos majors en Australia (9) y se ha consagrado campeón en las últimas tres ediciones de forma consecutiva, pero podría quedar fuera del certamen junto a la gran cantidad de jugadores que sigue sin vacunarse tanto el circuito masculino de la ATP como el femenino de la WTA.

Por ejemplo, el ruso Daniil Medvedev, flamante campeón ante Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, es uno de los que ha expresado su escepticismo y se desconoce su estado de vacunación. También el número cuatro del mundo, el alemán Alex Zverev, y el griego Stefanos Tsitsipas, quien dijo en agosto que solamente se vacunaría si fuera obligatorio, aunque más tarde dijo que planeaba vacunarse a finales de este año.

