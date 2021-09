“El Matador es un Jorge Campos fake”: las críticas a TNT por su transmisión de Champions League

Matador Luis Hernández (Foto: Twitter@dogomoreno/Cuartoscuro)

El arranque de la UEFA Champions League ha dejado diferentes reacciones entre la afición al futbol. Por un lado, la emoción y expectativa por ver a los nuevos equipos y a jugadores como Leonel Messi y Cristiano Ronaldo en sus escuadras actuales. Por el otro, algunos usuarios se quejaron de la transmisión en México y condenaron la participación del equipo de narradores en la plataforma de TNT Sports, aunque el más criticado durante la transmisión del Barcelona vs Bayern Múnich fue Luis Hernández “El Matador”.

El exfutbolista fue anunciado como comentarista junto con Marion Reimers y Raoul Ortíz para llevar la crónica de la competencia de clubes más relevante del mundo. No obstante, algunos consideraron que su inclusión en el equipo tuvo la primordial intención de imitar el papel de Jorge Campos durante las transmisiones de la Liga MX en Azteca Deportes, en el panel liderado por Christian Martinoli y Luis García.

“¿Pollo Ortíz, Marion Reimers y el Matador Luis Hernández juntos en una transmisión de la Champions League? Es el apocalipsis”, “El Matador está bien pend*jísimo”, “Se le entiende más a Campos que al Matador”, “El Matador intentando ser como Jorge Campos y pues… A ti no te sale”, “El matador hace ver a Jorge Campos como un erudito” y “La diferencia en el nivel del Bayern y el Barcelona es la misma que entre las narraciones del Pollo, Reimers y el Matador con las de Balado, Tapia y Vizcayart”, fueron algunos de los comentarios.

Luis Hernández es uno de los comentaristas de TNT Sports México para la transmisión de la Champions League (Foto: Twitter@dogomoreno)

Años después de haberse retirado del futbol profesional, Luis Hernández volvió a ponerse en el centro de la opinión gracias a la plataforma de Tik Tok. Su relevancia ha sido gracias a la publicación de contenido cómico y anecdótico de su paso por el futbol, motivo por el cual pudo haber sido considerado como una de las piezas fundamentales para atraer público a la nueva plataforma.

No obstante, no es la primera vez que Hernández participa en los micrófonos junto a Marion Reimers. Su primera presentación fue en el partido de la Supercopa de Europa, que se disputó entre Chelsea y Villarreal el pasado 11 de agosto. A pesar de la novedad de su colaboración, la reacción de la gente no fue tan diferente, pues catalogaron la crónica como aburrida.

Uno de los principales motivos de la molestia entre los seguidores del torneo es la falta de opciones en la cobertura de los encuentros. Y es que por primera vez en muchos años que se ha disputado el torneo, los partidos no serán transmitidos por la señal tradicional de Fox Sports y ESPN. En esta ocasión, la transmisión por televisión de 71 partidos seleccionados será por medio de TNT y Cinemax, los cuales serán narrados por los personajes citados.

El Pollo Ortiz fue otro de los personajes criticados durante la transmisión (Foto: Twitter/@RaoulPolloOrtiz)

En tanto, los 138 juegos de la competencia de los mejores clubes del mundo será cubierta por la plataforma de HBO Max, bajo la nueva modalidad de streaming. De esa forma, aquellas personas que busquen seguir las acciones de la campaña en tiempo real deberán optar por alguna de las dos modalidades.

Quién conforma el criticado panel

Además del Matador, ocho personalidades más con experiencia en diversos medios de comunicación fueron contratadas para la nueva plataforma de streaming en México. La primera en ser confirmada fue Marion Reimers, quien cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación y fue una de las principales analistas de Fox Sports. El último en integrarse fue Raoul Ortíz, después de su paso por Televisa Deportes y Fox. Los tres inauguraron los micrófonos.

Otro de los personajes que tendrá intervención es Ricardo Murguía, quien destacó en la misma empresa que Reimers y donde se convirtió en uno de los principales narradores después de la salida de Luis Omar Tapia. Majo González, será otra de las mujeres que integran el nuevo equipo, junto con Miroslava Montemayor, exconductora de la televisora ESPN. Omar Zerón, Juan Carlos Zuñiga y Pepe del Bosque completan la alineación.

