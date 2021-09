Quién es Miguel Mejía Barón, la esperanza de los Pumas para salir de la crisis

Miguel Mejía Barón fue presentado con los Pumas de la Universidad como vicepresidente deportivo (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Los Pumas de la Universidad hicieron oficial la incorporación de Miguel Mejía Barón como el nuevo vicepresidente de la dirección deportiva. Mediante una rueda de prensa, Mejía Barón fue presentado en la que fuera su casa hace ya algunos años. Estuvo acompañado del Ingeniero Leopoldo Silva, presidente del Patronato de Pumas.

El encargado de la dirección general de los universitarios comenzó con una descripción de la carrera de Barón, quien fue director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, así como ha fungido como Director Deportivo de los Tigres en los últimos años junto a Ricardo “Tuca” Ferretti.

La relación con el equipo de la UNAM no es nueva, pues anteriormente consiguió el campeonato cuando dirigió a la escuadra en 1991. Ahí ganó la Primera División como timonel. Dos años antes ya había levantado el título a nivel de clubes de la Concacaf en 1989. Como seleccionador nacional, obtuvo el título de la Concacaf con la Selección Mexicana en 1993.

Miguel Mejía Barón se incorporará a Pumas luego de haber tenido un paso con los Tigres de Nuevo León (Foto: Twitter-AlbertoRomeroMP)

Cabe recordar la experiencia del doctor es amplia, desde selecciones nacionales hasta clubes de primera división. Estuvo al mando del Tricolor en la Copa del Mundo de 1994 de los Estados Unidos, cuando los aztecas cayeron ante Bulgaria en los Octavos de Final en la tanda de penales.

Aquel mundial quedó marcado por tener diferencias con otro referente de los Pumas. El roce se dio con Hugo Sánchez, cuando el delantero del Real Madrid se quedó en la banca y no vio minutos del cotejo. Años después Mejía Barón explicó que el Pentapichichi quiso entrar en una posición que no favorecía al funcionamiento del equipo.

Las palabras del timonel para ese entonces fueron “Tu como director técnico tienes un panorama, es muy difícil que alguien venga y te diga cómo hacerle, sea Superman o quien sea. Luego nos fuimos a penales y ahí si me equivoqué”. También, Sánchez agradeció sus palabras y sinceridad luego de ese encuentro “Agradezco que lo diga públicamente. Todo tiene solución”, aseveró el ahora comentarista deportivo.

Miguel Mejía Barón dijo no prometer resultados como Vicepresidente de los Pumas (Foto: Twitter/ @Pumas MX)

A su vez, no quiso prometer resultados positivos para la escuadra, pues prefiere trabajar antes de ofrecerlos “No quiero ofrecer resultados inmediatos, no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir. Vengo a trabajar”, dijo en conferencia de prensa. Hace apenas dos semanas, Jesús Ramírez, era el encargado de la presidencia de los felinos, luego de no sumar puntos renunció irrevocablemente al proyecto.

Asimismo dijo estar sorprendido por las nuevas instalaciones que el club del pedregal ha construido “Estoy sorprendido con las nuevas instalaciones, veo mejoras. Eso seguramente permitirá tener esperanzas de que la institución va a mejorar en resultados”, afirmó el ex jugador profesional.

De la misma manera, el ahora representante deportivo de la institución afirmó que por el momento no llega con un plan definido para reestructurar el paso del equipo, pues de primera mano piensa que llega a sumar al proyecto que ya está establecido “Llego a sumar, por el momento no traigo un proyecto definido”, aclaró el ex estratega.

Los Pumas de la UNAM recién incorporaron a Miguel Mejía Barón como Vicepresidente deportivo (Foto: Alex Cruz/ EFE)

El objetivo del directivo con los auriazules, será adaptarse y ayudar al primer equipo, de una manera en la que, de la mano de Andrés Lillini, busquen levantar el barco, que hasta ahora no marcha en los primeros lugares de la tabla general de la Liga MX.

Los universitarios marchan al momento con cinco unidades, tras haber recibido descalabro en cuatro encuentros, empatado en dos y solo una victoria hasta el momento.

