“No es lo mismo jugar en Chivas que ver si te meten en el Getafe”: Gómez Junco arremetió contra JJ Macías

La reciente salida de Santiago Muñoz al Newcastle de la Liga Premier ha abierto múltiples debates acerca del papel que los mexicanos representan en el viejo continente. El ex delantero del Santos Laguna no es el único atacante que recién probó mieles en Europa, también lo hicieron José Juan Macías y Johan Vásquez.

José Juan Macías salió de las Chivas del Guadalajara en calidad de préstamo con opción a compra para reforzar al Getafe C.F. dado que el club español no vio factible, por ahora, la idea de comprar definitivamente al jugador por su ficha alta.

El analista deportivo, Roberto Gómez Junco, criticó la llegada de José Juan a La Liga en el programa Futbol Picante , específicamente a la entidad azulona. El debate inició cuando David Faitelson argumentó que Santi irá a competir en la sub-23 del Newcastle, no con el primer equipo. Mientras que Hugo Sánchez felicitó al equipo de Torreón por brindarle el apoyo al joven deportista, quien apenas sumaba tres goles con Santos “Hay que felicitar a la gente de Santos que le dio el respaldo y el apoyo (para irse al club inglés)” afirmó el pentapichichi.

La polémica comenzó cuando le tocó el turno a Gómez Junco, un ex futbolista y ahora analista que se ha distinguido por sus comentarios que defienden al jugador profesional de futbol. En esta ocasión demeritó la salida de JJ al Getafe, luego del cuestionamiento de Faitelson sobre si tenía mayor posibilidades de terminar siendo un producto futbolístico en Inglaterra que en México.

El también periodista dijo “No lo sé, yo lo veía desarrollándose muy bien (sobre Muñoz). Entiendo que es decisión de cada quien, pero no entiendo lo de Ambriz en el Huesca , es campeón del futbol mexicano y se va. No entiendo lo de Macías en el Getafe, porque no es lo mismo. Es mejor consolidarte en Chivas que ir a ver si te meten en el Getafe, eso menos lo entiendo”.

Cabe recordar que el equipo español no es de los primeros de su liga, en el la temporada 2020-2021 quedó en el puesto 15 con 38 puntos conseguidos y 28 goles anotados, una cuota porcentual de menos de un gol por encuentro. El cuadro que juega en una comunidad de Madrid apenas se colocó cuatro unidades por encima del equipo 18 de la tabla, el cual descendió a la segunda división española.

Tanto Macías como Muñoz llegaron cedidos a espera de que los clubes donde actualmente militan hagan efectiva la opción a compra. El ex rojiblanco estará una temporada, mientras que el ex lagunero año y medio.

El canterano jalisciense anotó un total de 42 goles en la liga. Fue campeón con las Chivas de Guadalajara en el torneo de la Concacaf Liga de Campeones en la campaña 2017-2018. También tuvo un gran paso con los esmeraldas del León, donde fue líder de goleo en el Clausura 2019 con 10 dianas.

Mientras que en la Selección Mexicana de Futbol ha anotado tres goles. En septiembre de 2019, Gerardo “Tata” Martino, entrenador del Tri, le brindó su primera convocatoria a la selección mayor. En ese partido disputado en el Estadio Nemesio Diez rompió la red en su gol numero uno con la camiseta mexicana. Por otra parte, en selecciones menores ha marcado 11 goles desde 2018 a la fecha. No fue convocado, por lesión, a la Selección Olímpica que representó a los aztecas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se colgaron la presea de bronce.

