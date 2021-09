“Hay que querer a la camiseta y eso falta en el jugador mexicano”: Ricardo La Volpe

Entrenador Ricardo Antonio La Volpe. Mandatory Credit: Photo by Back Page Images/Shutterstock

Ricardo Antonio La Volpe aseguró que a los futbolistas mexicanos les hace falta “sentir” la camiseta de la Selección Mexicana. Esto, al ser cuestionado por el panel sobre las ausencias en la convocatoria de Gerardo “Tata” Martino para encarar los primeros tres partidos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

El ex entrenador de México no dudó en realizar una comparativa entre los futbolistas mexicanos y argentinos al mencionar que los sudamericanos pidieron explícitamente a sus clubes poder viajar con su selección sin importar si estaban de acuerdo o no, mencionó en entrevista para el programa Futbol Picante.

“¿Por qué sí viajaron los argentinos? Pues que los que pidieron ir fueron los jugadores. Hubo una gran diferencia (respecto a los mexicanos). Que los jugadores argentinos le dijeron que no a los equipos, ‘vamos a jugar les guste o no y a viajar porque es importante las eliminatorias porque es importante la camiseta de mi selección’ y eso falta en el jugador mexicano. Hay que decirlo”, mencionó el bigotón La Volpe.

Además, dudó sobre las lesiones en los jugadores que los clubes argumentan para no permitir que viajen. En específico el caso de Johan Vásquez, mexicano recién fichado por el Genoa del futbol italiano que informó de “una pequeña lesión” que arrastra desde Juegos Olímpicos.

“La selección es lo máximo. Hay que querer a la camiseta. Lo primero en decirles es que hay que defender el futbol mexicano y lograr que tu selección crezca. No me puedes decir que juegas en liga y luego estás lesionado para selección, no te creo”, dijo La Volpe.

Sobre el tema, el vigente entrenador nacional, Gerardo Martino, fue claro al decir que conoce la razón real sobre la ausencia del lateral mexicano: “En el caso de Johan, es una lesión que arrastraba después de Juegos Olímpicos. La verdad que es una situación bastante clara donde el club se escudó detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir, así que nosotros optamos por no crearle conflictos a Johan”, informó.

Finalmente, La Volpe hizo referencia a la eliminatoria de la Concacaf que inicia esta noche cuando México enfrente a Jamaica en el Estadio Azteca. Aseveró que sería un error pensar en que va a ser un proceso fácil, así como menospreciar a los rivales, pero destacó que el equipo nacional cuenta con jugadores de gran nivel.

“Es un error (sobre menospreciar a los rivales). El futbol en lo físico creció mucho y a los jugadores más técnicos les cuesta más, sus grandes cualidades no se pueden aprovechar. No vas a ganar así porque sí, por tener grandes jugadores. Hoy México tiene lo que el mundo busca, jugadores de amplitud por fuera, ‘Tecatito’, Irving Lozano, Uriel Antena, Alexis Vega” concluyó el estratega.

