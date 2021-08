Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, estuvo presente en el partido de Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies (Foto: Instagram/canelo)

Tras el anuncio del próximo combate de Saúl Álvarez contra Caleb Plant, el entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, aprovechó uno de sus días libres antes de la concentración para mostrar su apoyo a uno de los mexicanos que triunfa en las Grandes Ligas de Béisbol, Julio Urías.

El pitcher sinaloense, quien se ha consolidado como una de las estrellas de Los Ángeles Dodgers, agradeció la presencia de Reynoso y le obsequió una de las camisas oficiales del equipo con su nombre estampado, además de fotografiarse con el entrenador de boxeo y presumirlo en redes sociales.

El partido donde se llevó a cabo este partido fue el tercero de la serie contra los Colorado Rockies, disputado en el Dodger Stadium y donde el cuadro local sufrió una dura derrota 5-0, por lo que la tarde no pudo ser la mejor para los aficionados angelinos que asistieron al partido.

Eddy Reynoso presumió regalo de Julio Urías en el estadio de los Dodgers (Foto: Instagram/@CANELOTEAM)

A través de la cuenta de Instagram de Eddy Reynoso, el entrenador de Canelo quiso compartir algunas imágenes de su viaje y además de posar con el jersey puesto, también compartió la foto donde se le observa junto a Julio Urías a un lado del banquillo de los Dodgers.

El Culichi no fue activado para disputar el compromiso, por lo que en esta ocasión no pudo intervenir para evitar la derrota de su equipo; sin embargo, no dejó escapar la oportunidad para ser un buen anfitrión ante Reynoso, regalarle la camisa y desearle suerte en sus próximos eventos boxísticos.

Eddy también quiso dejar en claro que estaba junto a uno de los mejores beisbolistas en la actualidad y que se trataba de talento mexicano, por lo que la fotografía la acompaño con distintos mensajes de aliento y agradecimiento hacia el oriundo de Culiacán.

“Muchas gracias por el jersey, Julio Urías. #MexicanPower”

Eddy Reynoso presumió regalo de Julio Urías en el estadio de los Dodgers (Foto: Instagram/CANELOTEAM)

Además, Eddy Reynoso también compartió una fotografía en las inmediaciones del Dodger Stadium, donde se alcanza a observar de fondo el escenario donde brilla el actual campeón de la Major League Baseball (MLB) y en la que ya tiene el jersey puesto con el característico número 7 de Urías en el pecho.

Con una gorra azul de Los Ángeles Dodgers, lentes de sol y cubrebocas, el entrenador de Saúl Álvarez disfrutó de una tarde más en el calendario del equipo californiano, quienes actualmente marchan en la segunda posición dentro de su división y que luchan por un lugar en los playoffs con los Gigantes de San Francisco.

Julio Urías no vio actividad en esta serie vs Rockies y aunque ya esta recuperado, recientemente sufrió una pequeña lesión en la pierna izquierda, concretamente por una contusión en la pantorrilla, por lo que su regreso ha sido paulatino por orden de su entrenador, Dave Roberts.

Luis Urías es el pitcher abridor con mejor récord en la Liga NAcional, empatado con Kyle Hendricks (14-5) (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

La temporada regular de la MLB concluirá hasta principios del mes de octubre y todavía restan 31 partidos más para el cuadro angelino, quienes se encuentran dos juegos por debajo del primer lugar en la división oeste de la Liga Nacional.

Por otro lado, el combate entre Canelo Álvarez y Caleb Plant está pactado para el próximo sábado 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada, por lo que todavía hay un lapso de tres meses parar poner a punto al pugilista tapatío, quien espera convertirse en campeón indiscutido de las 168 libras.

Esta pelea será la primera en la historia del peso supermedio que otorgue los cuatro cinturones del boxeo: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

