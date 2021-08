A qué Liga de fútbol llegaría Guillermo Ochoa cuando deje América

En Tokio 2020, Ochoa cumplió uno de los pendiente que le quedaban: atajar en unos Juegos Olímpicos: (Foto: Edgar Su/Reuters)

Guillermo Ochoa no descartó ninguna posibilidad de cara al futuro. El portero mexicano ha dejado claro que la MLS podría ser un buen destino para él a mediano plazo. Con 36 años, el medallista en Tokio 2020 tiene presente que Estados Unidos podría ser una opción viable en la recta final de su carrera.

“Es una Liga que que tiene muchas cosas que ha mejorado bastante, que la estructura es muy positiva entonces por supuesto que en algún futuro por supuesto que sí y ya veremos qué pasa más adelante pero es un Liga que si me atrae”

Así contó el arquero para TUDN en vísperas del Juego de Estrellas que se llevará a cabo el día de mañana.

Ochoa ha tenido un año muy activo con América y con Selección. Ahora, sumará un compromiso más en el Juego de Estrellas. (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El arquero también hizo hincapié en el carácter recreativo que tendrá el encuentro: “Es un partido para disfrutar. La gente viene a ver a los jugadores, a sus ídolos, viene a ver un poco de show, de espectáculo y no hay nada en juego. Es un partido para alegrarse el ojo y el corazón”, destacó Ochoa.

Ochoa ha sido tentado por la MLS en el pasado. Antes de regresar a México, muchos equipos estadounidenses mostraron interés por tenerle en sus filas. Pero no es el único jugador del equipo de la Liga MX que manifestó su interés por la MLS. Alexis Vega, delantero de Chivas, también dejó abierta la puerta.

“Sí, por qué no, aunque no lo veo muy pronto. Tengo sueños por cumplir y quizá más adelante pueda ser que sea una posibilidad pero obviamente me encantaría”, mencionó el delantero de 24 años también para TUDN.

Después del Juego de Estrellas, Guillermo Ochoa tendrá que cambiar de chip: la próxima semana arrancan las eliminatorias mundialistas. (Foto: Rick Musacchio/EFE/Archivo)

La actividad no ha cesado para Guillermo Ochoa en el presente año. El guardameta de 36 años ha disputado los torneos Clausura y Apertura, así como la Concachampions con el América. Mientras que con la Selección Mexicana su participación se ha extendido hasta en tres competencias diferentes: la Copa Oro y la Liga de las Naciones ,con la mayor, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la sub-23, en donde fue capitán del equipo.

Además, tiene en la mira los próximos partidos del Octagonal Final de cara a Qatar 2022, en los que México se mediará con Jamaica, Panamá y Costa Rica. En caso de que Las Águilas salgan victoriosas en la Concachampions, Francisco Guillermo podría cerrar con broche de oro un año sumamente ajetreado con el Mundial de Clubes, que estará disputándose en Japón durante diciembre.

Ochoa es uno de los jugadores más experimentados dentro del equipo de estrellas de la Liga MX. Su aparición en el año 2004 con el América rápidamente causó furor entre los aficionados americanistas que lo catalogaron como el sucesor de Adolfo Ríos.

Ochoa fue una pieza clave para México en Tokio 2020. (Foto: Edgar Su/Reuters)

No sólo se adueñó de la titularidad gracias a sus múltiples intervenciones, sino que se consagró campeón en su primer año como arquero indiscutido: los de Coapa vencieron a Tecos en la final del Clausura 2005.

Esas actuaciones lo catapultaron de forma natural a la selección azteca. Desde 2005, cuando debutó en un amistoso contra Hungría, su presencia se volvió habitual. En principio tuvo que pelear por el puesto titular con Oswaldo Sánchez, y luego con otros arqueros como Óscar Conejo Pérez y Jesús Corona. Tras ser suplente en dos Copas del Mundo, 2006 y 2010, finalmente se hizo del arco en Brasil 2014. Su actuación frente a La Cararinha le mereció múltiples reconocimientos.

Después de una aventura europea que duró ocho años, Ochoa decidió volver al futbol mexicano con el equipo que lo vio nacer: el América. Durante los primeros torneos posteriores a su regreso tuvo que lidiar con el hueco que había dejado Agustín Marchesín, pero con sus atajadas pronto recuperó la alta estima que siempre le profesó la afición.

El guardameta sabe que su presencia en Selección Mexicana seguirá siendo habitual mientras el rendimiento en clubes le respalde (Foto: Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports)

Ahora tendrá que encarar el reto de defender el arco de la Liga MX en el Juego de Estrellas frente al equipo de la MLS. El partido se llevará a cabo el día de mañana en Los Ángeles a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México.

